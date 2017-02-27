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Политика
27.02.2017
Салiдарнасць
Пресс-служба Лукашенко анонсировала переговоры президентов Беларуси и Грузии

Официальные переговоры Александра Лукашенко и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоятся 1 марта во Дворце Независимости.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, главы государств проведут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций.

Стороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Отметим, что уже две недели, как Александра Лукашенко не видно и не слышно. Последнее публичное мероприятие с участием главы Беларуси состоялось 14 февраля.

Тем временем по стране прокатилась серия массовых акций белорусов, протестующих против скандального декрета «о тунеядстве». Популярными слоганами акций стали слова, которые скандируют участники: «Нет Декрету номер три! Лукашенко, уходи!», «Кто главный дармоед? Президент!».

 
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