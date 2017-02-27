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27.02.2017
Салiдарнасць
Данкверт: «Белорусские производители как будто сами для себя находят неприятности»

Россельхознадзор усилит контроль за белорусской молочной продукции. Причина — обнаружение в ней антибиотика натамицина.

В ближайшее время ведомство опубликует список предприятий, замеченных в использовании натамицина, ввоз их продукции будет поставлен на усиленный контроль, заявил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— Белорусские производители как будто сами для себя неприятности находят, очередные — использование этого антибиотика для обработки некоторых видов молочной продукции, прежде всего сыров, — сказал он. — Они увеличивают производство продукции. Чтобы ускорить созревание сыра, добавляют консерванты, а для того, чтобы на сыре не было плесени, обрабатывают антибиотиком.

По его словам, только за последнюю неделю было выявлено четыре случая использования натамицина.

— Причем все пробы берутся на границе, поэтому рассуждения о том, что белорусская продукция подделывается на территории РФ, не являются достоверными, — заявил глава Россельхознадзора. — На границе берутся и пробы мяса. И на границе же регулярно выявляются нарушения.

Сегодня также стало известно, что Российская прокуратура получила запрос от своих белорусских коллег относительно главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, против которого Лукашенко предложил возбудить уголовное дело. Об этом сам чиновник рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

— «Привет» определенный получил через нашу прокуратуру», - отметил он.

Сергей Данкверт также заявил, что воздержится от поездки в Беларуси, как и его подчиненные, поскольку им «не нравится обстановка» в стране.

 
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