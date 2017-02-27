Совет ЕС продлил на один год ограничительные меры в отношении Беларуси

Среди них — эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против четырех человек, причастных к громким исчезновениям политиков и журналистов.

Совет ЕС 27 февраля принял решение о продлении ограничительных мер в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Ограничительные меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также въездной запрет в отношении четырех лиц, которые указаны в связи с нераследованными исчезновениями в 1999 и 2000 годах двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.

Совет также установил изъятие из ограничительных мер, которое позволяет экспорт в Беларусь биатлонного снаряжения при условии предварительного одобрения компетентными национальными органами в каждом отдельном случае.

Как указывалось в решении Совета 15 февраля 2016 года, ключевым условием для формирования политики ЕС в отношении Беларуси остаются реальные шаги в области уважения основных свобод, верховенства закона и прав человека.

Почти все санкции ЕС с Беларуси были сняты год назад — из черного списка исключили 170 человек и 10 компаний. В силе тогда осталось эмбарго на поставку оружия, введенной в 2011 году, и персональные санкции против Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко, которые были введены в 2004 году.

