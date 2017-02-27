Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»

Минские транспортники объявили о начале нового эксперимента – с марта контролеры столичных трамвае начнут работать без опознавательных жилетов.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», если эксперимент будет успешным, то такой опыт распространят и на троллейбусы.

Ожидается, что такая мера может увеличить сумму собираемых штрафов, так как безбилетники просто не смогут заметить контролера заранее и выйти на остановке – как это делают многие пассажиры.

Также сообщается, что у каждого контролера будет удостоверение, бейдж и видеорегистратор. Поможет ли это решить проблему неплатежей в общественном транспорте?

– Наверное, проблему «зайцев» это поможет решить, так как те люди, которые не платят за проезд, будут бояться больше, – говорит экономист и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. – А вот что касается контролеров без жилеток, то здесь есть главный риск, который заключается в том, что этой ситуацией смогут воспользоваться мошенники. Что помешает им сделать липовые удостоверения – и ходить по общественному транспорту, собирая штрафы?

По словам собеседника, весь эксперимент может закончиться, как только появятся такие случаи.

– В Европе контролеры хотят в жилетах и даже в сопровождении полиции, чтобы в случае чего подтвердить его личность. Если же у нас контролеры будут заходить, как обычные люди, а потом выпрыгивать, как чертик из табакерки, и начинать штрафовать, есть риск, что этой ситуацией попытаются воспользоваться другие люди.

Экономист отмечает, что общественный транспорт финансируется из местного бюджета, откуда на его поддержку идут суммы, «сопоставимые с деньгами, которые идут на медицину». Оплата билетов, в свою очередь, покрывает лишь часть расходов.

«Что ни закон, так злит людей все больше и больше»

Пользователи Байнета отреагировали на инициативу властей неоднозначно – часть белорусов считает, что «зайцев» нужно наказать по всей строгости, а часть считает подход чиновников по меньшей мере странным.

«Кантралёры ў цывільным – як міла», – пишут пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«С такими темпами контролеры скоро получат статус «Судья Дредд»: арестуют, приговорят и расстреляют на остановке у автобуса».

«Сделайте сначала нормальную дифференцируемую оплату, а потом хоть без трусов, хоть без жилетов пусть ездят».

«Что не закон, так злит людей все больше и больше. Год обещает быть интересным».

«Если видеорегистраторы будут той же фирмы, что и валидаторы, то не увидеть контролера на остановке не сможет только незрячий».

«Сомневаюсь, что они сейчас просто отрабатывают штрафами свои зарплаты и стоимость своих электронных игрушек. Весь этот банкет за наши кровные денежки. И не важно, за какие – за те, что поступили в бюджет, или за те, что накопились от продажи билетов».

«Жалко в трамваях кусты не растут, так бы они смогли за ними прятаться».

«Ждем гаишников в семейных трусах».