«Они все — и Карпенко, и Захаренко, и Гончар с Красовским, и Дима Завадский — там, в Куропатах»

Получен ответ на обращение Ульяны Захаренко к президенту.

По сути, это очередная отписка, которую дали власти 93-летней женщине в ответ на ее просьбу признать сына умершим.

На сайте Белорусского документационного центра правозащитник и руководитель БДЦ Раиса Михайловская высказала свое мнение относительно того, почему для Лукашенко политические оппоненты мёртвыми не бывают.

«Многодетный отец и счастливый дед, выполнивший свой сыновий долг перед своей матерью, «доглядевший» её до последнего вздоха, президент Беларуси Александр Лукашенко не нашёл ни слова, ни минуты, чтобы ответить на просьбу 93-летней матери Юрия Захаренко, от которой у неё самой разрывается сердце — признать её сына умершим. Несколько дней назад она получила ответ из Администрации президента, который и ответом назвать трудно — очередная отписка о направлении её обращения в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Подпись под отпиской — К.Г.Поболь, заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц. Александр Лукашенко скорее всего даже не видел этого письма. Хотя писала Ульяна Григорьевна не в Администрацию Президента, а непосредственно Александру Лукашенко и ждала ответ именно от него.

Ответ Лукашенко, после которого в зале повисла гнетущая тишина

Замечу, что до сих пор не признаны умершими ни Виктор Гончар, ни Анатолий Красовский. По гражданскому законодательству Республики Беларусь только документ о смерти или решение суда о признании гражданина умершим открывает наследственное дело. Таких документов ни у кого из родственников нет. Это ужасно, но это нужно сделать для решения социальных вопросов семей. Со времени исчезновений прошло уже почти 18 лет. Всё имущество, принадлежавшее пропавшим политикам, до сих пор находится в неоформленном состоянии.

Политические оппоненты мёртвыми не бывают — в этом мы убеждаемся в очередной раз. Жестокость, месть, лицемерие со стороны власти обрушивается сегодня на слабые плечи родственников. Если ты хочешь снять с себя обвинения в причастности к убийствам своих оппонентов, сделай все, чтобы люди тебе поверили.

На поминках Геннадия Карпенко Юрий Захаренко сказал: «Нас не возят пока в Куропаты…». А мне кажется, что он жестоко ошибался. Они все — и Карпенко, и Захаренко, и Гончар с Красовским, и Дима Завадский — там, в Куропатах… Мы все там. Репрессии против собственного народа продолжаются. Захаренко как настоящий офицер не мог даже подумать о возможности, что такое может повториться, что его коллега, министр внутренних дел страны, может глумиться над жертвами сталинизма, вырядившись в форму палачей. Он не мог подумать, что будут издеваться над его 93-летней матерью, что искорежат жизнь его любимым жене и дочерям, а внуки будут знать его только по портрету на стене.

Ульяна Захаренко прошла все стадии национальной юридической борьбы. Не решили её вопрос ни суд Октябрьского района г. Минска (судья О.Бируля), ни Судебная коллегия Мингорсуда (О.Ромашевская, А.Бычко, Е.Крук), ни Председатель Минского городского суда П.Коршунович, ни заместитель Председателя Верховного Суда, председатель судебной коллегии по гражданским делам А.Забара, ни Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко».

Юристы БДЦ в экстренном порядке готовят жалобу Ульяне Захаренко в Комитет по правам человека ООН об отказе в доступе к правосудию в Республике Беларусь.