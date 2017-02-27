Товарооборот Беларуси и России рекордно рухнул

В 2016 году товарооборот Беларуси и России снизился до минимального уровня с 2009 года — 26,1 миллиардов долларов.

Отмечается, что ключевое влияние на сокращение товарооборота оказал нефтяной фактор, пишут naviny.by.

С одной стороны, Беларусь, не желая продавать нефтепродукты по российским ценам, резко сократила поставки топлива в Россию. В 2016-м на российский рынок поступило 268,2 тысяч тонн нефтепродуктов, что более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2015 годом.

В свою очередь, Москва, не договорившись с Минском по ценам на газ, в 2016 году сократила поставки нефти на белорусские НПЗ. За прошлый год Беларусь получила 18,1 млн тонн нефти, что на 21 процент меньше по сравнению с 2015-м.

Еще один фактор, который негативно повлиял на двусторонний товарооборот — продовольственный.

За 2016 год Беларусь экспортировала сельхозпродукции и продуктов питания на 4,15 млрд долларов, в том числе в Россию — на 3,7 млрд долларов.

Таким образом, на российский рынок в 2016 году пришлось почти 90 процентов сельхозпродукции и продуктов питания, экспортируемых Беларусью.

Претензии друг к другу в последнее время регулярно звучат с обеих сторон. Во время недавнего «Большого разговора» с самим собой Александр Лукашенко резко раскритиковал действия России. В частности, он пригрозил уголовной ответственностью главе Россельхознадзора Сергею Данкверту за разжигание продовольственных войн, а также заявил, что Беларусь может отказаться от российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость страны.