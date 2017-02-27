Весна идет. На неделе до +13

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Весеннюю погоду обещают синоптики на этой неделе.

По данным Белгидрометцентра, в понедельник, 27 февраля, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны небольшие осадки (в основном дождь). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +1.. +7°C, по юго-западу до +9°C.

В столице: небольшой дождь (вероятность 60-70%). Максимальная температура воздуха около +5°C.

28 февраля погоду Беларуси в основном будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу до +13°С. Атмосферное давление будет падать.

1 марта ночью в северо-восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.

2 марта ночью в центральных и восточных районах, днем по западу и востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +3..+9°С.