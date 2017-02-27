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Политика
27.02.2017
Михаил Брошин
Лукашенко исчез с «радаров» на две недели

Уже две недели, как Александра Лукашенко не видно и не слышно.

Последнее публичное мероприятие с участием главы Беларуси состоялось 14 февраля. В день святого Валентина он провёл совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

С тех пор на официальном сайте президента Беларуси лишь информация о направленных им поздравлениях. Плюс одно обращение и одно соболезнование. Плюс сообщение о телефонном разговоре с казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым.

Конечно, всё это можно легко объяснить тем, что Лукашенко улетел отдохнуть в Сочи. Но, что характерно, информации об этом на президентском сайте найти не удаётся. К тому же во время предыдущих сочинских отпусков глава Беларуси иногда появлялся на телеэкранах. А тут – молчок.

В воскресенье, 26 февраля, в Минске видели президентский кортеж, направляющийся в сторону аэропорта. Из этого вытекал логичный вывод о возвращении Лукашенко.

Однако по состоянию на середину дня понедельника глава Беларуси так и не появился на политических «радарах». Конечно, возможно, что уже в ближайшее время Лукашенко предпримет публичные активности. Но в любом случае его двухнедельное отсутствие в не самый простой для страны период выглядит странным.

Как проводят отпуска главы государств (фото)

 
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