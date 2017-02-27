Как «айтишники» могут завести всю экономику

Почему традиционные сектора экономики Беларуси не вписываются в инновационную систему.

– Как отмечают эксперты в области теории развития, чтобы расти дальше, стране предстоит отказаться от производства калийных удобрений и тяжелой техники и начать производить высокотехнологичные инновационные товары и товары с высокой добавленной стоимостью, — говоританалитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Александр Автушко-Сикорский.

Технологическим кластером для развития инновационной системы может стать индустрия ИТ-услуг. Ее потенциал в том, что она генерирует прибыль при относительно низких издержках на труд и небольших инвестициях.

«ИТ-сектор может давать «эффекты перетекания», которые стимулируют рост смежных с ним сфер экономики. Высокий человеческий потенциал и возможности для инвестирования в образование и подготовку специалистов дают сектору опору для дальнейшего роста», — отмечается в исследовании «Предложения реформ, направленных на развитие IT и инновационного сектора в Беларуси», проведенном в рамках проекта РЕФОРУМ.

То, что ИТ-сектор может стимулировать экономический рост других отраслей и страны в целом, не стоит понимать, как перераспределение средств или предложение забрать деньги у айтишников и отдать их кому-то другому, подчеркивает Александр Автушко-Сикорский.

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