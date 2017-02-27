Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как «айтишники» могут завести всю экономику
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали за 229 тысяч долларов
Дворкович: Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его
Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива
«Топографический кретинизм» объясняют гены
Брат Ким Чен Ына умер в муках
Кто из польских «форбсов» рискнул капиталами в Беларуси
В каких городах дальше собираются протестовать против «налога на тунеядство»?
Провокаторы в Витебске завели «Слава России», но их ждал облом
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как минский художник придумал личный поезд метро, помогающий найти свет в конце тоннеля
Арина Холина: Как правильно ненавидеть бывших
Минское «Динамо» подложило свинью министру спорта
«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»
Ночь, фонарь, засада, Сочи
Што пісаў Васіль Быкаў абаронцам Курапатаў
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Кто подставляет Лукашенко
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
«Я працу меў заўжды, але патрапіў у спіс дармаедаў»
Отец «парня с бензопилой»: «Влад, мы тебя любим!»
Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Экономика
27.02.2017
Надежда Калинина, Завтра твоей страны
Как «айтишники» могут завести всю экономику

Почему традиционные сектора экономики Беларуси не вписываются в инновационную систему.

– Как отмечают эксперты в области теории развития, чтобы расти дальше, стране предстоит отказаться от производства калийных удобрений и тяжелой техники и начать производить высокотехнологичные инновационные товары и товары с высокой добавленной стоимостью, — говоританалитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Александр Автушко-Сикорский.

Технологическим кластером для развития инновационной системы может стать индустрия ИТ-услуг. Ее потенциал в том, что она генерирует прибыль при относительно низких издержках на труд и небольших инвестициях.

«ИТ-сектор может давать «эффекты перетекания», которые стимулируют рост смежных с ним сфер экономики. Высокий человеческий потенциал и возможности для инвестирования в образование и подготовку специалистов дают сектору опору для дальнейшего роста», — отмечается в исследовании «Предложения реформ, направленных на развитие IT и инновационного сектора в Беларуси», проведенном в рамках проекта РЕФОРУМ.

То, что ИТ-сектор может стимулировать экономический рост других отраслей и страны в целом, не стоит понимать, как перераспределение средств или предложение забрать деньги у айтишников и отдать их кому-то другому, подчеркивает Александр Автушко-Сикорский.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Все… Конец»
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY