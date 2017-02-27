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Общество
27.02.2017
Евгений Федоров
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали за 229 тысяч долларов

Стало известно, сколько денег заработала известная спортсменка, которая решила выставить свои награды на аукцион.

Уроженка Гродно Ольга Корбут, которая в составе советской сборной становилась четырехкратной олимпийской чемпионкой и дважды серебряной призеркой, выставила на торги пять и шести своих медалей.

Аукцион прошел на специализированной площадке Heritage Auctions 25-26 февраля.

В ходе торгов гимнастка продала командную золотая медаль Олимпиады в Мюнхене-1972 за 66 тысяч долларов, золото в вольных упражнениях – за 52,8 тысячи, серебро в упражнении на брусьях – за 24,6 тысячи. Командное золото Олимпиады в Монреале-1976 обошлось покупателю в 57,6 тысячи долларов, а серебро за упражнения на бревне – в 24,6 тысячи.

Общая сумма, вырученная за продажу всех медалей, составила более 229 тысяч долларов. Правда, бывшей гимнастке из этих денег придется выплатить еще и премию аукционному дому.

Кроме медалей на аукционе торгуются и личные вещи знаменитой спортсменки – например, гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году (был куплен за 3 тысячи долларов), а также ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов).

Интересно, что другие лоты Ольги Корбут вроде медалей в честь победы в чемпионате СССР и советских значков оказались невостребованными.

 
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