Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали за 229 тысяч долларов

Стало известно, сколько денег заработала известная спортсменка, которая решила выставить свои награды на аукцион.

Уроженка Гродно Ольга Корбут, которая в составе советской сборной становилась четырехкратной олимпийской чемпионкой и дважды серебряной призеркой, выставила на торги пять и шести своих медалей.

Аукцион прошел на специализированной площадке Heritage Auctions 25-26 февраля.

В ходе торгов гимнастка продала командную золотая медаль Олимпиады в Мюнхене-1972 за 66 тысяч долларов, золото в вольных упражнениях – за 52,8 тысячи, серебро в упражнении на брусьях – за 24,6 тысячи. Командное золото Олимпиады в Монреале-1976 обошлось покупателю в 57,6 тысячи долларов, а серебро за упражнения на бревне – в 24,6 тысячи.

Общая сумма, вырученная за продажу всех медалей, составила более 229 тысяч долларов. Правда, бывшей гимнастке из этих денег придется выплатить еще и премию аукционному дому.

Кроме медалей на аукционе торгуются и личные вещи знаменитой спортсменки – например, гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году (был куплен за 3 тысячи долларов), а также ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов).

Интересно, что другие лоты Ольги Корбут вроде медалей в честь победы в чемпионате СССР и советских значков оказались невостребованными.