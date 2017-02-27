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Экономика
27.02.2017
Салiдарнасць
Дворкович: Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что между Россией и Беларусью остаются разногласия по газовому вопросу.

— У нас разногласия остаются, — сказал он, отвечая на вопрос, изучило ли руководство России и Беларуси подготовленный текст протокола по нефтегазовому вопросу, сообщает ТАСС.

Дворкович подчеркнул, что переговоры идут «сложно».

— Переговоры продолжаются, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения. Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его, — добавил вице-премьер.

Напомним, 24 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко источал оптимизм, заявляя, что Минск и Москва близки к согласованию условий поставок газа.

— Мы нарисовали траекторию движения к единому рынку электроэнергии и единому рынку газа и нефти, траектория понижения цены есть. Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, это, по крайней мере, последний согласованный вариант нашей дорожной карты, то есть протокола.

Вице-премьер отметил, что это позволяет рассчитывать, что к 1 июля 2019 года цена получаемого Беларусью газа на белорусско-российской границе будет сопоставима с ценой газа внутри России, а 1 января 2025 года цена импортируемого газа на уровне цены газа в Смоленской области России.

Напомним, что Беларусь задолжала «Газпрому» уже 550 млн долларов из-за разногласий по цене за газ. В связи с неурегулированностью этого вопроса Россия с третьего квартала минувшего года урезала поставки нефти в Беларусь и грозит их сократить до минимума.

 
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