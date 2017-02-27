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Экономика
27.02.2017
Салiдарнасць
Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива

«Как можно вернуться к тому, что сейчас есть!? Ждём роста цен на топливо!» — возмущаются пользователи Сети.

Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, заявил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» первый заместитель министра транспорта Алексей Авраменко.

Он напомнил, что такая схема действовала до 2008 года, когда дорожное хозяйство финансировалось из дорожного фонда, который формировался за счет акцизов на топливо.

Акцизы остались и росли, но для финансирования дорог введен транспортный сбор. Авраменко отметил, что нынешний механизм может быть усовершенствован, но речи не идет о включении дорожного сбора в цену топлива.

Автолюбители, которые платят в среднем сбор в размере 150 рублей за машину в год, неоднократно задавались вопросом, куда идут средства и когда будет заметно улучшение качества дорог. Проблемы есть, в первую очередь, с местными дорогами. Решить вопрос Авраменко обещал «за два-три года».

«Значит, ездим дальше без техосмотра»

Байнет недоумевает по поводу двойного налогообложения. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке  talks.by:

«Как можно вернуться к тому, что сейчас есть!? Ждём роста цен на топливо!»

«Конечно же, налог в стоимости топлива это прогрессивно, удобно и понятно. Но проблема белорусских чиновников в том, что два раза один и тот же налог в стоимость топлива не включишь. Некрасиво как-то, надо замаскировать. Поэтому сегодня делают вид, что акциз к дорожному налогу не имеет отношение. Кто-либо заметил, как он после этого уменьшился?»

«Если русским языком: вы и так платите акциз на дороги, сбор за допуск к движению — просто потому что деньги очень надо».

«Господа, какой транспортный налог? Его название — госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении... И где здесь хоть слово про то, что он пойдёт на благоустройство дорог?»

«Значит, ездим дальше без техосмотра».

«А почему, собственно, только автолюбители должны оплачивать этот дорожный сбор? А остальная часть населения, что самолётами летает? А по тротуарам у нас уже не передвигаются? Проезжую часть не переходят? Опять же, в автобусах не ездят? Покрытие все в какой-то степени изнашивают, а платят почему-то избранные. И, вообще, откуда раньше деньги брали без этого побора?»

«Ощущение: чем больше платим, тем хуже дороги. Покажите хоть одну дорогу, на которую ушли мои деньги, кроме Дроздов».

 
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