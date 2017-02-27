«Топографический кретинизм» объясняют гены

Как и сложности с математикой.

Некоторые люди от природы плохо разбираются в математике. И какая-нибудь арифметическая задача может вызвать у них приступ тревожности и даже паники. Нечто подобное наблюдается у людей, которые боятся чтения и расшифровки пространственных данных вроде карт, пишет Meddaily.

Последнее исследование показало: во многом здесь виноваты гены. Именно гены отвечают за разницу в силе тревожности у разных людей. По словам ученых, выделение конкретных генов, связанных с тревожностью, позволит найти детей из группы риска. Известно, что в рамках последнего исследования ученые оценивали уровень тревожности более чем у 1400 пар близнецов (возраст — 19-21 год).

Выделялось несколько форм тревожности — общая, связанная с математикой, с навигацией и тревожность, вызванная неким визуальным раздражителем. Все формы тревожности были связаны с генетическим компонентом. Он объяснял более трети наблюдаемых отличий между людьми. В остальном на исход влияли внешние факторы. К примеру, на пространственной тревожности отражались такие моменты, как езда на автомобиле, велосипеде или игра в компьютерные игры. Также люди с тревожным отношением к навигации не обязательно негативно реагируют на визуальные стимулы.