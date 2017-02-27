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Общество
27.02.2017
Евгений Федоров
«Александра даже в Прощеное воскресение не прощают. Постарался, молодец!»

Байнет прокомментировал уличные выступления «тунеядцев» в Витебске и других городах Беларуси.

Фото Ирины Ареховской

В воскресенье против «налога на тунеядство» протестовали сразу в четырех городах. В Витебске и Бобруйске на уличную акцию вышли более тысячи человек, в Барановичах и Бресте – около 200-300.

«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах

Пользователи Байнета поддержали демонстрантов в комментариях на дискуссионной площадке talks.by и попытались объяснить причину столь массового протеста.

«Молодец народ. Наконец-то очнулся и выступает против маразма и беспредела!»

Laksiej Lavončyk: «Сегодня умер миф «Витебск – пророссийский город».

«Дело в том, что Витебск – самый бедный областной город, безработица страшная, около 15% населения области сидит в России на заработках. Вот тут и зацепило...»

«В нашем государстве полное взаимопонимание: власти не нужен народ без работы, а народу не нужна власть, которая не может дать работу».

«Время отменить декрет, не потеряв лицо, власть упустила. Значит, этот декрет сметет народ. И никакие рассуждения на приемах чиновников здесь не помогут. А тем, кто решил платить побор, скажу, что они тряпки».

«Я бы на месте заплативших тоже вышла бы с требованием включить этот период в страховой стаж. А то налог уплатили, а при начислении пенсии окажется, что ты не работал – и в стаж это не войдет…»

«Я из Витебска. Ситуация реально напряжная с работой, пусть меня это и не коснулось. Половина моих знакомых трудятся в России – сейчас здесь тотальный ад – 4,5 млн. старыми: говорят, держись за место и не дергайся, 3,5 млн. старыми – радуйся! Женщинам вообще минималку тяжело найти, поэтому все и вышли...

Мы просто хотим жить как люди: ни оппозиция, ни теперешний президент меня не устраивают. Я хочу работать и жить, но не хочу никакого разделения общества…»

«Белорусов загнали под лавку, все боялись протестовать, потому что последствия известны: автозак, суд, штраф или арест. Знаете, что движет людьми теперь? Голод. Этот основной инстинкт переборет любое чувство самосохранения – это край, больше терять нечего уже многим».

«Александра даже в Прощеное воскресение не прощают, судя по лозунгам. Постарался, молодец!»

 
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