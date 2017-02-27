«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты

На церемонии вручения премии Американской киноакадемии, состоявшейся 26 февраля в Лос-Анджелесе, блеснули многие.

Софи Карсон на красной дорожке

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Дев Патель («Лев») с мамой

Джеки Чан с пандами: актер получил почетного «Оскара» за вклад в кинематограф

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«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»: кто и за что получил заветные статуэтки