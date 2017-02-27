«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как «айтишники» могут завести всю экономику
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали за 229 тысяч долларов
Дворкович: Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его
Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива
«Топографический кретинизм» объясняют гены
Брат Ким Чен Ына умер в муках
Кто из польских «форбсов» рискнул капиталами в Беларуси
В каких городах дальше собираются протестовать против «налога на тунеядство»?
Провокаторы в Витебске завели «Слава России», но их ждал облом
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как минский художник придумал личный поезд метро, помогающий найти свет в конце тоннеля
Арина Холина: Как правильно ненавидеть бывших
Минское «Динамо» подложило свинью министру спорта
«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»
Ночь, фонарь, засада, Сочи
Што пісаў Васіль Быкаў абаронцам Курапатаў
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Кто подставляет Лукашенко
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
«Я працу меў заўжды, але патрапіў у спіс дармаедаў»
Отец «парня с бензопилой»: «Влад, мы тебя любим!»
Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Лица
27.02.2017
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты

На церемонии вручения премии Американской киноакадемии, состоявшейся 26 февраля в Лос-Анджелесе, блеснули многие.

Софи Карсон на красной дорожке

Николь Кидман целует мужа Кита Урбана

Лео ди Каприо целует Эмму Стоун, получившую приз за лучшую женскую роль («Ла-Ла Лэнд)

Режиссеры и актеры фильма «Танна», номинировавшегося в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

Майкл Джей Фокс и Сет Роген не вышли, а выехали на сцену

Дев Патель («Лев») с мамой

Джеки Чан с пандами: актер получил почетного «Оскара» за вклад в кинематограф

31-летний Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Лэнд»), отмеченный как лучший режиссёр, с подругой

Холли Берри впечатлила прической

Если бы давали «Оскар» за лучший бюст, Сальма Хайек была бы одной из фавориток

Правда, конкуренция в этой потенциальной номинации была бы неслабой: Мэтт Дэймон с женой

Жанель Монэ, Тараджи Хэнсон и Октавия Спенсер

Куда ж без танцев?

Скарлетт Йоханссон шагает широко

Райан Гослинг

Туристка, увидевшая Райана Гослинга

«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»: кто и за что получил заветные статуэтки

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:2)
Главное
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Все… Конец»
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY