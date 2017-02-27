«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты

На церемонии вручения премии Американской киноакадемии, состоявшейся 26 февраля в Лос-Анджелесе, блеснули многие.
Софи Карсон на красной дорожке
Николь Кидман целует мужа Кита Урбана
Лео ди Каприо целует Эмму Стоун, получившую приз за лучшую женскую роль («Ла-Ла Лэнд)
Режиссеры и актеры фильма «Танна», номинировавшегося в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
Майкл Джей Фокс и Сет Роген не вышли, а выехали на сцену
Дев Патель («Лев») с мамой
Джеки Чан с пандами: актер получил почетного «Оскара» за вклад в кинематограф
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Холли Берри впечатлила прической
Если бы давали «Оскар» за лучший бюст, Сальма Хайек была бы одной из фавориток
Правда, конкуренция в этой потенциальной номинации была бы неслабой: Мэтт Дэймон с женой
Жанель Монэ, Тараджи Хэнсон и Октавия Спенсер
Куда ж без танцев?
Скарлетт Йоханссон шагает широко
Райан Гослинг
Туристка, увидевшая Райана Гослинга
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»: кто и за что получил заветные статуэтки