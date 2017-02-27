«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»

В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения премии Американской киноакадемии.

Этот эпизод будут обсуждать еще долго. Легендарный Уоррен Битти объявил, что лучшим фильмом года стал «Ла-Ла Лэнд». Создатели этого мюзикла уже поднялись на сцену и начали праздновать успех.

Но спустя считанные секунды выяснилось, что Битти посмотрел куда-то не туда. На самом деле киноакадемики отдали главного «Оскара-2017» драме «Лунный свет».

«Фрагментарное и поэтичное жизнеописание чернокожего гея из бедных предместий Майами» (определение «Медузы») имеет на IMDb рейтинг – 7,9. У «Ла-Ла Лэнд», кстати, – 8,5. Мюзиклу досталось шесть «утешительных» статуэток.

Белорусский поэт Дмитрий Растаев оперативно откликнулся на конфуз в Лос-Анджелесе четверостишием:

Что такое жесть и вынос мозга,

яростный облом и злая жуть?

Это получить на сцене «Оскар»,

чтобы через миг его вернуть.

Кстати, Растаев накануне довольно убедительно объяснил, почему «Ла-Ла Лэнд» не заслуживает «Оскара» за лучший фильм. Правда, «Лунный свет» среди предпочтений поэта тоже не значился.

Победители «Оскар»-2017

Лучший фильм: «Лунный свет»

Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Лэнд»)

Лучший актер: Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

Лучшая актриса: Эмма Стоун («Ла-Ла Лэнд»)

Лучший актер второго плана: Махершала Али («Лунный свет»)

Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис («Ограды»)

Лучший анимационный фильм: «Зверополис»

Лучший фильм на иностранном языке: «Коммивояжер» (Иран)

Лучшая песня: City of Stars («Ла-Ла Ленд»)

Лучшие спецэффекты: «Книга Джунглей»

Лучший грим и прически: «Отряд самоубийц»

Лучший звук: «По соображениям совести»

Лучший дизайн костюмов: «Фантастические твари»

Почетная статуэтка за вклад в кинематограф: Джеки Чан

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