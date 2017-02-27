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Скандалы
27.02.2017
Брат Ким Чен Ына умер в муках

Смерть единокровного брата лидера Северной Кореи наступила в течение 15-20 минут от большой дозы токсина VX.

Ким Чон Нам умер в муках, и его не могло бы спасти ни одно противоядие, заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам. Малайзийские медики завершили анализ результатов вскрытия Ким Чон Нама, сообщает ВВС.

– В ближайшее время доклад будет направлен в полицию, – пообещал глава Минздрава. – Количество вещества VX, которое мы обнаружили (при вскрытии), было настолько большим, что оно моментально воздействовало на сердце и легкие. Он скончался в течение 15-20 минут, воздействие яда было очень быстрым.

Как указал министр, всего 10 миллиграммов этого вещества приводят к летальному исходу.

Немного неизвестного яда к юбилею отца

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

 
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