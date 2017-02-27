Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как «айтишники» могут завести всю экономику
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали за 229 тысяч долларов
Дворкович: Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его
Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива
«Топографический кретинизм» объясняют гены
Брат Ким Чен Ына умер в муках
Кто из польских «форбсов» рискнул капиталами в Беларуси
В каких городах дальше собираются протестовать против «налога на тунеядство»?
Провокаторы в Витебске завели «Слава России», но их ждал облом
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как минский художник придумал личный поезд метро, помогающий найти свет в конце тоннеля
Арина Холина: Как правильно ненавидеть бывших
Минское «Динамо» подложило свинью министру спорта
«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»
Ночь, фонарь, засада, Сочи
Што пісаў Васіль Быкаў абаронцам Курапатаў
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Кто подставляет Лукашенко
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
«Я працу меў заўжды, але патрапіў у спіс дармаедаў»
Отец «парня с бензопилой»: «Влад, мы тебя любим!»
Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Экономика
27.02.2017
Николай Адашкевич, Завтра твоей страны
Кто из польских «форбсов» рискнул капиталами в Беларуси

Только четыре бизнесмена, входящих в список ста самых богатых поляков в мире, имеют белорусские активы.

Банкир Лешек Чарнецки, создатель группы GetinHolding, в рейтинге, составленном польским изданием Forbes, находится на шестой строчке. За минувший год его состояние увеличилось на 67,2% и достигло 3 млрд 579 млн

В Беларуси польскому богачу принадлежит «Идея Банк». Один из крупнейших розничных бизнесов в банковской сфере он создал на базе выкупленного в 2008 году небольшого «Сомбелбанка». 

Лешек Чарнецки также активно инвестирует в недвижимость. На своей родине во Вроцлаве он построил бизнес-центр SkayTower. В Беларуси банкир также вложился в аналогичный бизнес: в 2014 году «Идея Банк» стал хозяином столичного комплекса «Азимут».

Бизнес еще одного польского «форбса» Богдана Качмарека долгое время был представлен на белорусском рынке джинсовым брендом BigStar. Сеть магазинов, работающих по франшизам, охватывает несколько городов нашей страны.  

В 2015 году Богдан Качмарек, которому также принадлежит мебельная фирма Com40, расширил свое присутствие на белорусском рынке, открыв мебельную фабрику «Делком40» в СЭЗ «Гомель-Ратон». Это — самый значимый проект польских инвесторов в нашей стране за последние пять лет. На гомельской фабрике будет осуществляться раскрой обивочных тканей для предприятий в Польше. Со временем в городе над Сожем планируется создать полное швейное производство с ориентацией на рынки Беларуси и России.

Продолжение обзора читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Все… Конец»
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY