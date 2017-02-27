Кто из польских «форбсов» рискнул капиталами в Беларуси

Только четыре бизнесмена, входящих в список ста самых богатых поляков в мире, имеют белорусские активы.

Банкир Лешек Чарнецки, создатель группы GetinHolding, в рейтинге, составленном польским изданием Forbes, находится на шестой строчке. За минувший год его состояние увеличилось на 67,2% и достигло 3 млрд 579 млн

В Беларуси польскому богачу принадлежит «Идея Банк». Один из крупнейших розничных бизнесов в банковской сфере он создал на базе выкупленного в 2008 году небольшого «Сомбелбанка».

Лешек Чарнецки также активно инвестирует в недвижимость. На своей родине во Вроцлаве он построил бизнес-центр SkayTower. В Беларуси банкир также вложился в аналогичный бизнес: в 2014 году «Идея Банк» стал хозяином столичного комплекса «Азимут».

Бизнес еще одного польского «форбса» Богдана Качмарека долгое время был представлен на белорусском рынке джинсовым брендом BigStar. Сеть магазинов, работающих по франшизам, охватывает несколько городов нашей страны.

В 2015 году Богдан Качмарек, которому также принадлежит мебельная фирма Com40, расширил свое присутствие на белорусском рынке, открыв мебельную фабрику «Делком40» в СЭЗ «Гомель-Ратон». Это — самый значимый проект польских инвесторов в нашей стране за последние пять лет. На гомельской фабрике будет осуществляться раскрой обивочных тканей для предприятий в Польше. Со временем в городе над Сожем планируется создать полное швейное производство с ориентацией на рынки Беларуси и России.

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