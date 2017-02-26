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Лица
26.02.2017
Алесь Коваль, by.tribuna.com
Гурков и Станюта: пара или нет?

Просто несколько фактов.

Известного боксера Виталия Гуркова и не менее известную в прошлом гимнасту Мелитину Станюта все чаще можно встретить вместе. Пора уже анализировать историю взаимоотношений.

Все началось летом. Боксер и музыкант сам опубликовал два снимка в инстаграме.

История не получила продолжения. По крайней мере, в публичном поле. Только поздней осенью Мелитина Станюта неохотно прокомментировала эту тему в интервью Naviny.by:

– Что происходит между вами и Виталием?

– Я, пожалуй, промолчу. Ну, да… Нас часто видели вместе. Летом. Да, что-то было… хорошее. Продолжится ли оно… Я не знаю… Не знаю, что сейчас вам об этом сказать…

Почитайте. Мелитина мастерски уходила от ответа.

***

Как-то забылось, но в последние месяцы появилось много поводов вспомнить снова. Так, Гурков посетил прощальное выступление Станюты по случаю завершения карьеры в художественной гимнастике.

Брутальный боец муай-тай выглядел очень сентиментально.

В свою очередь изящная гимнастка дала спортсмену несколько комплиментов, но тему не развила.

– Вас снова часто видят в компании с Виталием Гурковым.

– Молодцы. Не буду больше по этому поводу что-то говорить. Помолчу. Давайте дальше. Я лишь скажу, что Виталик очень разносторонний человек. Я давно уважаю его как спортсмена. Таких разносторонних спортсменов я еще не встречала. Он хорош и в музыке, и в истории, и один из самых легендарных кикбоксеров мира. Мое уважение к нему никуда не денется — Виталий все уже сделал. Все, хватит, пожалуйста, про него.

Возможно, хватит, но сама Мелитина продолжает появляться в медийном поле вместе с Виталием. Например, в тизере на новый клип Brutto.

Вдобавок состоялась совместная фотосессия в студии белорусского дизайнера одежды Ольги Кардаш.

Что интересно, Мелитина тоже опубликовала эти снимки в своих соцсетях...обрезав бедного Виталия.

Если коротко, все сложно. Пара это или нет? Судите сами. Мы лишь знаем, что концентрация хорошей спортивной злости и мудрости в этих отношениях будет очень высокой.

Мелита Станюта открыла магазин бижутерии и аксессуаров

 
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