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26.02.2017
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах

В воскресенье в белорусских городах вышло протестовать на удивление много женщин.

Мать троих детей из Витебска: «Бардак-бардак! Ничего не боюсь

Как рассказала неназванная женщина телеканалу «Белсат», ее муж вынужден работать в России «как узбек». В семье трое детей, двое с высшим образованием, но работу также не могут найти.

Житель Барановичей Андрей: «Декрет может коснуться любого»

Андрей пришел на митинг с 6-летней дочкой Василиной поддержать протестующих.

– Раньше я работал на буровой в России, но когда родился ребенок, вернулся домой. Сейчас стою на бирже и пытаюсь найти работу в Барановичах. Меня этот декрет не коснулся, но с такими законами, как у нас, он может коснуться любого, – сказал он intex-press.

Светлана Ботвич из Витебска: «За свои 38 лет я впервые на акции протеста»

Как только в Витебске на площади Победы начали звучать первые речи несогласных с Декретом № 3, внимание присутствующих захватила она - красивая, яркая женщина с четкой жестикуляцией и решительным голосом, сообшает Радыё Свабода.

Светлана Ботвич в16 лет осталась без родителей, работает уборщицей в детском саду, имеет мужа и дочь.

– Почему сюда пришла? Потому что я всегда - за людей, я переживаю за всех и за все... За свои 38 лет я впервые на акции протеста. И выступать перед людьми я абсолютно не собиралась! Но тут эмоции взяли верх. Ведь я не выношу, когда людей обижают, когда ими пренебрегают, – рассказала она.

Даша из Бобруйска: пришла на площадь вместе с бабушкой

– Знакомьтесь - это Даша, маленькая стримерша с сегодняшней акции протеста в Бобруйске. Пришла на площадь вместе с бабушкой :) – написал в Facebook активист Андрей Стрижак.

Микола из Витебска: Беларусь должна идти в Европу

– Спадар Мікола размаўляе сакавітай беларускай мовай. Выйшаў, бо лічыць, што шлях Беларусі павінен быць у Еўропу, – пишет «Наша Ніва».

Михаил Стрельчик из Барановичей: безуспешно пытался устроиться на работу

Михаил Стрельчик, экономист и переводчик, был активным участником Площади-2006, Площади-2010, хотя это и грозило исключением из ВУЗа и потерей работы. Мужчина сказал intex-press.by, что не хочет никуда эмигрировать, а желает жить в Барановичах, но ситуация в городе сложная.

– Я пытался несколько раз устроиться на работу на ведущие предприятия нашего города, все безуспешно.

Жительница Орши Любовь Николаевна: «Досыць угінаць народ»

— Я пришла сюда, чтобы мне не было стыдно перед своей внучкой. Мне дети говорят: «Зачем ты его выбирала?». Первый раз выбирала Шушкевича. Второй раз — Лукашенко. Но я голосовала, что выбираю его на 4 года, но не на 25! — поделилась оршанка с TUT.BY.

Жительница Барановичей: лишних денег нет

На площадь Ленина пришла женщина с раскрашенными шариками. За 2015 год ей платить налог не нужно, рассказала она «Нашай Ніве», но за 2016 придется. Ее отец болен раком, женщина не может его оставить, а лишних денег, конечно, нет - нужны дорогие лекарства. Она назвалась «гражданкой Республики Беларусь».

Татьяна Северинец: была задержана после акции

На акции в Витебска Татьяна Северинец устроила своеобразный перфоманс. Активистка зачитывала права белорусов, записанные на бумаге и, отрывая листочки блокнота, бросала их в толпу, сообщает «Витебский курьер».

Сразу после «Марша нетунеядцев» ее задержали прямо на выходе из «Евроопта» с пакетом продуктов. В милиции на нее составили протокол по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

 
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