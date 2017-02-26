Бобруйчане вышли на митинг: «Нет декрету номер три, Лукашенко уходи!»

Информация о том, что на площади Ленина в Бобруйске 26 февраля пройдет акция за отмену декрета № 3, появилась в соцсетях несколько дней назад. Однако никто из оппозиционеров не взял на себя ответственность за ее проведение.

Тем не менее на несанкционированный митинг из Минска приехала группа поддержки во главе с уроженцем Бобруйска, лидером партии Белорусской Христианской Демократии (БХД) Виталием Рымашевским, а также представители профсоюза РЭП, под флагами которого и прошла акция протеста.

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Примерно за 15 минут до ее начала на площади Ленина уже собралось не менее сотни человек. Люди открыто возмущались декретом № 3, жаловались на отсутствие работы и нормальной зарплаты, которой бы хватало на достойную жизнь.

— Мы за все платим: за медицинское обслуживание, за образование, за детский сад, за коммунальные услуги. И каждый раз правительство выдумывает что-то новое, чтобы вытащить деньги из карманов белорусов. Да сколько можно? — негодовала женщина лет 45, которая пришла на митинг с подругой.

— В моей семье нет тунеядцев, — признался бобруйчанин Анатолий и добавил, что вместо того, чтобы пойти с супругой на Масленицу в городской парк, отправился на несанкционированный митинг. — Не до гулянок сейчас, не нужны мне дармовая чарка и шкварка, когда у моих детей нет будущего.

Пока к площади подтягивались неравнодушные горожане, активисты профсоюза РЭП начали сбор подписей за отмену декрета.

— А что это тут происходит? — поинтересовалась женщина в возрасте, держа под руку супруга.

— Вот подписи собираем против декрета № 3.

— Пойдем, пойдем, — попытался вывести ее из толпы спутник. — У нас все и так хорошо.

И услышал в спину гневную реплику, брошенную кем-то из собравшихся:

— Вот когда пенсию у тебя государство отберет, будешь бычки по улице собирать!

Тем временем на ограждение клумбы, которая стала импровизированной сценой, взобрался Виталий Рымашевский и начал со знанием дела «прокачивать» толпу. Лозунги «Жыве Беларусь!» и «Мы народ, мы — сила!» постепенно сменялись призывом к действию.

— Нет декрету номер три, Лукашенко уходи! — вскоре скандировала толпа и выбрасывала вверх сжатые в кулаки руки. — Ганьба! Ганьба! Ганьба!

К этому времени не менее 400 человек плотным кольцом обступили клумбу (по данным правозащитников на митинг пришло около 1000 человек – прим. С.), и Виталий Рымашевский удовлетворенно отметил:

— Бабруйск традыцыйна лічыцца пасіўным горадам, аднак сёння я пераканаўся, што гэта не так!

Его реплика утонула в аплодисментах, после чего участники митинга стали весьма нелицеприятно отзываться о белорусском правительстве:

— Они будут сидеть у нас на горбу всю жизнь, скоро будем платить за воздух! — выкрикнул мужчина сзади.

Кто-то добавил, что видел в толпе первого заместителя горисполкома Олега Ковеля, который сейчас исполняет обязанности задержанного по обвинению в получении взятки мэра Бобруйска Андрея Коваленко.

— Ковель, выходи! — тут же начала скандировать толпа, однако зампред на импровизированной трибуне так и не появился.

Виталий Рымашевский напомнил собравшимся, чему посвящена акция, а затем предложил высказаться всем желающим.

— Только без матов, — попросил бобруйчан представитель РЭП, что вызвало гул в толпе.

Один за одним к мегафону подходили горожане, которые рассказывали свои истории. Известная в городе своими оппозиционными взглядами пенсионерка Любовь Станкевич сообщила о том, что в 2013 году за приватизацию квартиры, полученной в советские времена, ей насчитали 160 миллионов неденоминированных рублей, выплатить которые она не в состоянии. Мужчина, представившийся инвалидом 2-й группы, поведал, что его знакомая вынуждена жить на пенсию в 160 рублей, а 22-летний парень-строитель пожаловался на отсутствие работы:

— Ездил в Россию на заработки, «кинули» с деньгами. Я вынужден был еще 2 месяца там работать на другой стройке, чтобы на билет заработать и домой вернуться. А теперь я — тунеядец!

Возле мегафона его сменил пенсионер, который отметил, что лично его декрет никак не коснулся, но страшно за молодых, которые оказались в безвыходном положении:

— Доживут ли наши дети и внуки до пенсии? — вопрошал мужчина.

Постепенно бобруйчане распалялись и начали кричать из толпы о наболевшем. Кто-то возмущался зарплатами чиновников, другие жаловались на то, что не могут за 250 рублей в месяц содержать семью. Работник «Беларусьрезинотехники» заявил, что на предприятии еще полностью не выплачена зарплата за декабрь, но никому до этого нет дела. А вот на строительство ледовых арен у государства деньги находятся.

— А ваш хоккей нам на фиг не нужен! — выкрикнул стоявший неподалеку мужчина.

Митинг на площади прошел без эксцессов. Среди собравшихся присутствовали сотрудники силовых структур в штатском, которые не препятствовали проведению акции. Она заняла не более 45 минут, и в конце Виталий Римашевский предложил бобруйчанам подписать резолюцию, которая будет передана в горисполком. К этому времени количество людей, собравшихся на площади, составило порядка тысячи человек. Среди основных требований митингующих — отмена декрета № 3, освобождение от уплаты налога на тунеядства всех бобруйчан, что находится в компетенции городских властей, отказ Беларуси от размещения на своей территории российских военных баз, обеспечение жителей страны достойной работой.

Что касается освобождения бобруйчан от уплаты налога на тунеядство, то этот пункт резолюции носит ультимативный характер. У горисполкома, по словам Виталия Рымашевского, есть всего две недели на выполнение этого требования: 12 марта бобруйчане вновь намерены собраться на митинг, где рассчитывают увидеть представителей горисполкома и получить у них ответы на свои вопросы.