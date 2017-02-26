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26.02.2017
Салiдарнасць
Фоторепортаж с марша памяти Немцова в Москве

В воскресенье в центре Москвы прошел марш памяти Бориса Немцова. Активисты насчитали 15 тысяч участников акции, полиция – 5 тысяч.

Как сообщил в Facebook активист Петр Царьков, полиция конфисковала некоторые плакаты, на которых упоминался президент России Владимир Путин. Царьков заметил, что у участников также изымали украинские флаги.

Перед началом марша находившегося во главе колонны председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой.

Фото Андрея Ежова:

Фото Ольги Кузнецовой:

Фото «Новой газеты»:

Фото Максима Каца:

Фото Евгения Решетнева:

 
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