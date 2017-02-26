Белорусские адвокаты 1 марта бесплатно проконсультируют по декрету №3

Об этом сообщил БЕЛТА председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц.

Он отметил, что в настоящее время отработан четкий механизм для решения вопроса по освобождению от уплаты сбора на финансирование государственных расходов тех граждан, которые не должны его платить или в силу сложившихся обстоятельств могут быть освобождены от уплаты.

Однако, к сожалению, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно.

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Поскольку по-прежнему возникают вопросы по реализации декрета №3, адвокаты Беларуси проведут консультирование, помогут в составлении заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

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