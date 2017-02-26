Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Фоторепортаж с марша памяти Немцова в Москве
Что надо знать о поездке Савченко в Донецк
Белорусские адвокаты 1 марта бесплатно проконсультируют по декрету №3
Два шага навстречу: как белорусам позволят легализовать доходы и капитал
«Его расстреляли поблизости от дома». Уникальная выставка о Куропатах
Обвинительная арифметика братьев Муравьёвых
Отельер: «Сторонники душевых кабинок и ванн разделились примерно поровну»
СБУ рассказала, как Россия финансирует «ЛНР»
Еще один «тунеядец» обратился в суд – сын Юрия Рубцова
В Беларуси скоро нельзя будет увидеть толстых гаишников
Кто заслужил «Оскара» в этом году
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
«Эпический бред утвердили начальники Министерства образования»
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
Ночь, фонарь, засада, Сочи
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Што пісаў Васіль Быкаў абаронцам Курапатаў
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Кто подставляет Лукашенко
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
«Я працу меў заўжды, але патрапіў у спіс дармаедаў»
Отец «парня с бензопилой»: «Влад, мы тебя любим!»
Фотофакт: бобруйчанин просит на улице денег на уплату налога на «тунеядство»
Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
Что же мы празднуем 23 февраля?
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
В Финляндии появилось новое секретное оружие
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Лучшие снимки года
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Экономика
26.02.2017
TUT.BY
Два шага навстречу: как белорусам позволят легализовать доходы и капитал

В белорусской экономике репрессивные меры мирно уживаются с весьма либеральными. Многие ожидаемые бизнесом нормы даже прописаны в комплексе мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, которую президент утвердил в конце прошлого года.

Минфин в очередном номере своего журнала «Финансы, учет, аудит» обращает внимание на два шага в сфере вывода из тени доходов и капитала, что может повлиять на конфигурацию финансового рынка страны.

В частности, к 2020 году запланировано введение института «налоговых депозитов». Суть этого механизма в том, что резидентам Беларуси, задекларировавшим доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, будет гарантировано безусловное сохранение налоговой и коммерческой тайны.

Кроме того, уже в 2017 году планируется разработать нормативный акт, согласно которому деньги граждан на приобретение и строительство жилья будут освобождены от декларирования и налоговых претензий.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
«А ў згарэлай хаце пад сталом знайшлі расстраляных дзяцей…»
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
«Эпический бред утвердили начальники Министерства образования»
Жыхары Мінска не далі затрымаць хлопца, які прыкаваў сябе да МАЗа ў Курапатах
О мужиках-чиновниках: «А в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY