«Его расстреляли поблизости от дома». Уникальная выставка о Куропатах

В Минске во Дворце искусства (Козлова, 3) проходит уникальная выставка «Правда о Куропатах», пишет «Наша Ніва».

Предыдущая такая выставка прошла в конце 2015 года и продолжалась всего три дня.

Выставка — документально-художественная. Рассказывает инициатор и организатор Марат Горевой:

— Экспозиция будет отличаться от предыдущей: мы дополнили ее новыми открытиями.

Например, будет стенд «Зона», посвященный исторической топографии Куропат. Мы уже точно знаем, как выглядело это место в 1930-40-е. Забор был высотой более 2,5 метра — набитые встык необрезные доски, поверх щелей была набита горбыльная доска. Мы теперь знаем, где стояли ворота, какими они были.

Знаем, как была организована система охраны территории, где стояли будки и даже, вероятно, наблюдательные вышки. Знаем, какими маршрутами (их было два) людей везли на расстрел из тюрьмы НКВД.

Мы даже нашли место, где была лавка, в которой охранники «зоны» покупали колбасу, хлеб и водку. Обо всем этом найдены достоверные сведения.

Из последних открытий: оказалось, что Михась Зарецкий, знаменитый писатель, жил в деревне Цна. И, вероятно, поблизости от дома, в Куропатах, его и расстреляли.

Такие вещи открываются, представьте! И дальше будут, я чувствую, — увлеченно рассказывает Марат Горевой.

Брод и Куропаты

На выставке можно будет рассмотреть уникальное фото, снятое 23 июня 1941 года из немецкого самолета.

На нем видны шоссе Заславль-Колодищи, полевая и лесная дороги, по которым везли на расстрел в старый глухой бор, и фрагменты ограждения, наблюдательные сооружения, ров перед забором, просеки, и даже сами места расстрелов — светлые пятна среди деревьев.

Первая выставка «Правда о Куропатах» состоялась в 2015-м и продлилась всего три дня.

— А еще мы теперь точно знаем, что именно называлось Куропатами, — рассказывает Марат Горевой. — Это северо-восточная часть современного урочища: подковообразный холм до войны был «лысый», без деревьев. А расстрелы происходили рядом, в лесу, который назывался Брод. Но после войны, когда голый холм засадили лесом, то Куропаты сомкнулись с Бродом.

Еще долгое время местные жители отличали сам холм Куропаты от Брода — места убийств, но, после того как произошло его открытие в 1988 году, Зенон Пазняк назвал Куропатами весь лесной массив. Так в народе это и прижилось.

Сильвестру Мацкевичу удалось выжить после расстрела

Расстрелы, судя по свидетельствам, начались в Куропатах в начале 1930-х. Одиночные, редкие — с 1932 года. Пик — в 1937-м. Происходили расстрелы до начала войны и в первые ее дни. А одной военной ночью свидетели слышали из-за забора уже не одиночные выстрелы, а автоматные или пулеметные очереди.

Даже после того как немцы вошли в Минск, сюда приехал последний «черный воронок» и энкавэдисты расстреляли людей.

На выставке будет представлена история человека, которому удалось избежать расстрела. Сильвестр Мацкевич, пчеловод из-под Дрогичина, был арестован в конце 1940 г., этапирован в Минск, а в июне 1941 г., уже в начале войны, его вместе с другими узниками привезли в Куропаты, стреляли из пулемета.

Пули прошли мимо Мацкевича, и после того как энкавэдисты уехали, он выбрался из-под тел и вернулся на родину.

В конце войны Мацкевич выехал в Чикаго, занимался пчеловодством, умер в 1986 году в США.

Свидетели

Куропаты — окруженная деревнями самая высокая точка на северо-восток от Минска. Поэтому жители окрестностных деревень знали о том, что там происходит, видели машины с заключенными, слышали выстрелы. Марат Горевой и его единомышленники из гражданской инициативы «Эксперты в защиту Куропат» разыскивают и опрашивают свидетелей — местных жителей.

Очевидец расстрелов у нас лишь один, говорит Горевой. Это жительница Цны, которая девочкой вместе с друзьями пошла в куропатский лес собирать землянику. Когда же за забор стали въезжать машины, она не успела убежать, спряталась под елью и увидела расстрелы. От страха теряла сознание и потом на протяжении нескольких часов не могла найти дорогу домой.

Мы разыскали также свидетелей, которые хотя не видели расстрелы, но в памяти сохранили немало очень значимых и пронзительных деталей, которые дополняют общую картину событий.

Вот что рассказала Лидия, жительница деревни Зеленый Луг: «Вообще, из нашего совхоза похватали многих. Где-то в 1937—1938-м ночью забрали Антона Матусевича, который жил за Логойским шоссе на хуторе, где сейчас остановка трамвая на улице Седых. Не посмотрели, что у него четверо детей, причем один еще в колыбели. Жена Татьяна бросилась к мужу, энкавэдисты ее оттолкнули, а дети проснулись и, полуживые от страха, стоя прощались с отцом. Татьяна ждала мужа день-другой, а потом пошла в Куропаты к забору, — рассказала мне после войны их дочь Виктория. В темноте встревоженная женщина глаза проглядела, всё надеялась увидеть своего Антона, но ничего не увидела, услышала, как машина въезжает за забор. Спустя какое-то время из-за ограждения донеслись приглушенные звуки какой-то сутолоки, потом все утихло, и мужской голос ясно выкрикнул: «Птицы, почему вы не летаете? Скажите нашим, что мы не виноваты!».

Свидетели рассказывают не только о том, как происходили расстрелы и что с ними было связано, но и о том, как деревня жила. Поэтому на выставке один из стендов будет называться «Жизнь у забора». Люди работали, любили, творили, жили под диким страхом насилия, но жили!

Выставка будет работать ежедневно по 28 февраля в Минске, в фойе Дворца искусства (Козлова, 3) с 11.00 до 19.00. Вход свободный.