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26.02.2017
Виктор Федорович, Белгазета
Обвинительная арифметика братьев Муравьёвых

27 февраля судья Фрунзенского суда Минска Наталья Лищук покинет совещательную комнату и огласит вердикт Сергею Муравьеву. Нет сомнений, что приговор будет обвинительным, однако велика вероятность, что обвиняемый отправится домой.

Фото: tut.by

Процесс по этому делу начался 9 февраля, менее чем через две недели после вынесения Фрунзенским судом обвинительного приговора в виде 11 лет лишения свободы бизнесмену Александру Муравьеву - родному брату Сергея Муравьева.

Сергея судили отдельно по одному эпизоду, хотя этот эпизод братьев, что называется, связывал.

Директора СП ЗАО «РосинтехГрупп» 43-летнего Сергея Муравьева обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов). Как следовало из зачитанного прокурором  текста обвинения, «Сергей Муравьев с июня 2013г. по март 2016г. при пособничестве своего брата Александра Муравьева совершил уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере». Ущерб составил не менее BYN649 тыс. (около $ 330 тыс.).

То есть в данном случае Александр Муравьев - пособник, а его брат  - непосредственный исполнитель.

Следующий момент. Александр Муравьев судом первой инстанции был признан организатором совершения преступления по уклонению от налогов ОАО «Мотовело», в результате чего занижалась налоговая база, а ущерб составил BYN69,6 тыс. Исполнителем в этом случае был председатель наблюдательного совета «Мотовело» Александр Слуцкий. В СИЗО КГБ он провел 14 месяцев, вину свою признал, ущерб возместил. В итоге в отношении Слуцкого уголовное преследование было прекращено.

Аналогичным образом повел себя и Сергей Муравьев: свою вину он признал полностью, в ходе предварительного расследования ущерб возместил. В августе 2016г. он обратился в Комиссию по вопросам помилования при президенте РБ с просьбой применить к нему ст.88-1 УК (освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба). Получил отказ и оказался в суде.

Процесс сам по себе не был сложным: обвиняемый в суде подтвердил, что вину признает полностью и раскаивается. Позиция защиты сводилась к тому, чтобы добиться минимального наказания. 243-я статья «предлагает» широкий спектр: от ограничения свободы на срок до 5 лет до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Гособвинитель, например, предлагал «закрыть» Александра Муравьева за 2 эпизода по ч.2 ст.243 по максимуму - на 7 лет. Суд определил на год меньше. При этом бизнесмен не выступал непосредственным исполнителем, а ущерб был полностью погашен. Возможно, дело в том, что Александр Муравьев наотрез отказался признавать свою вину по всем эпизодам всех инкриминируемых ему статей УК.

В прениях сторон прокурор предложил наказать Сергея Муравьева 4 годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Это так называемая в народе «домашняя химия».

Если суд согласится с мнением обвинителя, то Муравьев-младший будет освобожден из-под стражи в зале суда. В СИЗО он провел почти 22 месяца.

Климов рассказал, какую ошибку на следствии сделал Муравьев, и дал совет остальным

 
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