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26.02.2017
Юнис Теймурханлы, владелец гостиницы, Эхо Москвы
Отельер: «Сторонники душевых кабинок и ванн разделились примерно поровну»

Ванная комната в современном отеле — самая дорогая часть номера.

Во время капитального ремонта Гельвеции в 2012 году мы последовали новому модному гостиничному тренду — оборудовали все чаши раздвижными стеклянными шторками. И включили в стандарт сервиса ежедневный уход за ними — чистку и обработку. С тех пор мы ни разу не получали жалоб на чистоту. Стеклянные шторки всегда нарядно выглядят. Своим блеском они вселяют в постояльцев уверенность в идеальной чистоте.

Но взамен мы тут же получили другую проблему. Многие постояльцы недовольны тем, что вода через стыки в стекле предательски стекает на пол. И создает опасные, по их мнению, лужи на полу. «Я хватаю полотенца, бросаю их на пол. И начинаю судорожно его драить. Боюсь, вдруг вода протечет вниз — и я затоплю соседей», — с тревогой в голосе говорят некоторые гости.

Затопить соседей небольшим количеством воды в ванной невозможно — в полу предусмотрен слив. А подогрев пола сам все высушит. Так что брошенного на пол полотенца достаточно, чтобы собрать лужу на полу.

Идеальных решений в этом вопросе, к сожалению, пока не существует.

Но главный вопрос гигиены все-таки решен. И тканевые шторки в ванной в современных гостиницах навсегда ушли в прошлое.

Душевая кабина вместо ванной? На первый взгляд — это кажется прекрасным решением. Но не все так просто. Сторонники и противники обоих вариантов разделились примерно поровну. И каждая гостиница самостоятельно решает для себя — оборудовать санузлы ванными или душевыми кабинами.

Основные противники ванн — пожилые гости, мужчины и многие иностранные постояльцы. Мужчины в основной массе не любят ванны. Ведь они проводят в санузлах гораздо меньше времени, чем женщины. И предпочитают практичность и экономию времени. Душевой кабиной, в конце концов, легко можно пользоваться несколько раз в день. А лишний раз лезть в ванну многим просто лень.

Многие иностранцы — в основном американцы, канадцы и австралийцы — также не видят смысла в ванных. Они обожают walk-in shower — так они называют душевые кабины. «Зачем лезть в ванну, чтобы принять душ?», — заметила недавно одна из молодых американок в разговоре со мной. — «У нас ванны ставят лишь тогда, когда уже есть душевые кабины. Но не вместо. Ведь принимать ванну — целая процедура и особое удовольствие. А душ — регулярная потребность.»

Возрастные постояльцы боятся споткнуться о высокие борта ванной. И упасть, получив смертельную травму.

Сам процесс «залезания и вылезания» вселяет ужас в некоторых пожилых гостей. И это несмотря на массивные металлические поручни в Гельвеции, оборудованные на стене прямо у самой ванны. Держась за них, можно легко забраться в чашу. И вылезти из нее.

Пару лет назад пожилая американка жила одна в номере. Дама решила принять душ и залезла в ванну сразу после выпитого бокала спиртного. Приняв душ, гостья побоялась самостоятельно вылезать из ванны. На помощь звать было некого. А телефон в санузле расположен над «сухой зоной» — рядом с унитазом.

И дама нашла решение. Она оборудовала себе спальное место — прямо в ванне — из полотенец и халата. И улеглась спать.

Утром гостью обнаружил взбудораженный персонал Гельвеции, спешно пришедший в номер по тревоге коллег туристки.

Дама мирно спала в ванной. «Я знала, что меня будут искать. И не волновалась», — смеялась она в ответ. — «А рисковать здоровьем в моем возрасте я побоялась».

«За» ванны в санузлах активно выступает огромная армия женщин, семьи с маленькими детьми. И все азиатские туристы. Японцы, корейцы и большая часть китайских туристов категорически отказываются от душевых кабин. И выставляют обязательное требование — наличие в номере ванны. Для них — это привычка и вековые традиции.

Многие отельеры — в том числе и я — в погоне за выручкой, пытаются угодить максимальному количеству постояльцев. И считают, что если ванну возможно легко приспособить для принятия душа, то душевую кабину в ванну никак не переделать. А значит можно потерять весь азиатский рынок, женскую аудиторию, предпочитающую холодной зимой принимать горячую ванну — еще и с пеной. И большинство семей с маленькими детьми.

В номерах люксовых категорий в Гельвеции, а также во всех номерах очень дорогих премиальных гостиниц таких проблем никогда не возникает. Ведь площадь санузлов в таких номерах обычно составляет не менее тридцати процентов от площади всего номера. И отельеры имеют здесь возможность «разгуляться» — оборудовать одновременно ванну и душевую зоны…

 
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