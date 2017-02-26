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Политика
26.02.2017
Акции «не тунеядцев» в регионах. Онлайн

26 февраля в Витебске, Бресте, Бобруйске и Барановичах запланированы акции протеста против декрета «о тунеядстве».

Видеотрансляции из Витебска:

12.50. В Бресте около 200 человек движутся по улице Советсткой.

В Витебске в колонне до 1000 человек, сообщают СМИ. Фотоснимки «Нашай Нівы» из Витебска.

В Барановичах на площадь вышли с красно-зеленым флагом.

12.40. В Бобруйске на площадь вышло около 1000 человек, сообщает твиттер «Вясны» и прилагает фото.

12.35. В Витебске колонна в 500-600 человек движется от площади Победы к площади Свободы.

12.20. Уточненные данные: Витебск – 500-700 человек, Бобруйск – 300 человек, Барановичи – 200 человек, Брест – 200 человек.

12.15. Анатолий Лебедько выложил в Facebook фотографии из Барановичей.

А вот снимки из Бреста (из твиттера «Виртуального Бреста»).

12.05. В Барановичах на площади собралось около 70 человек, передает «Наша Ніва». Есть родители детей, которые не могут устроиться на работу: «Мы за их заплатим, а на следующий год опять платить?».

12.00. В Витебске возмущенный пенсионер  призвал главу государства «по хорошему» уйти в отставку.

 
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