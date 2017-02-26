За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу

17 февраля на аукционнных торгах удалось, наконец, «пристроить» гостиницу-долгострой в Пружанах. 9-этажное здание из железобетона площадью около 6 тыс. кв. м. ушло с молотка за 24 руб. 15 коп. Т. е. приблизительно за два мешка картошки, пишет «Вечерний Брест».

В прошлом году, когда неиспользуемое государственное имущество было выставлено на торги, покупателя на него не находилось. Цена лота понижалась и упала до минимума — одной базовой. Выгодное приобретение сделало юрлицо, зарегистрированное в Пружанах (пожелавшее остаться неназванным). А налогоплательщики, на чьи деньги начиналась реализация амбициозного проекта, в очередной раз остались «с носом». Но кто теперь об этом вспомнит...

Когда в райцентре были построены ледовый и водный дворцы, спортивное сообщество пребывало в состоянии эйфории. «Денег море!!! - писали на форумах в интернете. - Проект курирует сам глава Нацбанка Петр Прокопович».

К строительству гостиницы, которая должна была завершить формирование спортивного кластера в райцентре, приступили в 2011 году. Заказчиком на объекте выступало ОАО «Отечество», входившее в сельскохозяйственный холдинг «Мачулищи». В 2013 году Совмин принял постановление «О некоторых вопросах агрохолдинга “Мачулищи”». Сельскохозяйственному гиганту выделялось более 1 триллиона 277 млрд руб. из бюджета (почти десятая часть всей годовой поддержки села). Из этих денег ОАО «Отечество» предполагало выкроить 60 млрд рублей на продолжение строительства гостиницы в Пружанах. Но не случилось...

Отставка главного банкира страны, указ президента, освободивший Нацбанк от обязательств финансировать бывшие колхозы, и экономический кризис в корне поменяли ситуацию. На знаковом объекте наступило затишье, и спустя некоторое время недостроенное здание законсервировали.

ОАО «Отечество» от некогда престижного объекта отказалось. Долгострой пытались сосватать инвесторам. Предложение рассматривали поляки, китайцы, но проект, который начинали люди с богатым воображением и лоббистскими возможностями, их не вдохновил. Как заполнить шикарную гостиницу на 108 номеров, с рестораном, конференц-залом, боулингом? И это в небольшом городе с 20-тысячным населением?

Не оставалось ничего другого, как передать долгострой в коммунальную собственность, а затем выставить на торги. Желающих купить гостиницу не находилось, цена упала до одной базовой величины.

Представитель юрлица, ставшего новым хозяином гостиницы, на поздравление с удачной покупкой резонно заметил: «А сколько еще денег нужно вложить, чтобы довести объект до ума». О том, как фирма намерена распорядиться таким «подарком», мужчина не пояснил.

По информации из неофициальных источников, покупатель родом из Ивацевичей, где ему принадлежит недвижимость в виде торгового центра и гостиницы. Сам он в настоящее время находится за рубежом. В Пружанах опасаются, что, приехав в райцентр и увидев реальную картину, бизнесмен может отказаться от лота.