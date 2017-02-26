СБУ рассказала, как Россия финансирует «ЛНР»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов финансировал сепаратистов самопровозглашенной ЛНР.

По данным СБУ, в бюджете «ЛНР» на первый квартал 2017 года предусмотрено поступление более 11 млрд. российских рублей, однако, как утверждает ведомство, ополченцы способны сами собрать только 2 млрд..

Остальная сумма запланирована якобы в виде получения финансовой помощи от России, причем СБУ утверждает, что ее назначением занимается правительство России, а проект бюджета согласовывался народным советом «ЛНР» с российскими министерствами.

Согласно сообщению СБУ, денежные средства переводились через фонд, зарегистрированный в конце 2015 года московским «Международным расчетным банком», а президентом организации является гражданин России.

По данным СБУ, средства из фонда направляются в государственный банк ЛНР. Утверждается, что таким образом «ЛНР» покрывает отрицательное сальдо бюджета.

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