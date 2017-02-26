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Общество
26.02.2017
Еще один «тунеядец» обратился в суд – сын Юрия Рубцова

Сын бывшего политзаключенного Юрия Рубцова Виктор решил подать в суд на налоговую инспекцию в связи с тем, что его обязали заплатить «налог на тунеядство», сообщает «Гомельская вясна».

Виктор Рубцов живет в Гомеле, ему 37 лет. По профессии – монтажник окон ПВХ. В районной и областной налоговых инспекциях мужчина пытался объяснить, что он, как и любой покупатель в Беларусь, платить налог на добавленную стоимость, каждый раз, когда расплачивается в магазине.

Кроме того, Рубцов-младший приводит аргумент, что в 2015 году он заплатил земельный налог, государственную пошлину за замену паспорта, за нотариальное переоформление дома, за удостоверение водителя, каждый месяц платил НДС за пользование мобильной связи.

«Таким образом, я участвовал в финансировании государственных расходов, – считает мужчина. – Именно эту позицию я намерен отстаивать в суде».

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко помог Виктору Рубцову составить жалобу в суд. Юрист отмечает, что несмотря на то, что суд отказался рассматривать первое «тунеядское дело» по суди, граждане будут требовать защиты своих прав в судебном порядке.

«С каждого потраченного в стране рубля, в бюджет поступает 20 копеек налога в виде НДС. Это значит, пусть и косвенно, но каждый из нас участвует в финансировании госбюджета. Нас не интересует позиция налоговиков о том, что граждане не платят НДС, потому что эта позиция не выдерживает никакой критики», – заявил Судаленко.

Виктор Рубцов – третий белорус, который через суд пытается отбиться от «налога на тунеядство». Первым был также житель Гомеля Александр Семенов. В его случае суд постановил прекратить рассмотрение дела «ввиду неподведомственности». Однако за несколько дней до начала процесса Семенова освободили от уплаты сбора и даже предложили работу сторожа. Также в суд подал житель Каменецкого района Сергей Сиводедов, он также не считает себя «тунеядцем», отмечает charter97.

«Это на 100% результат давления общества»

 
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