«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»

О здоровье печени «Комсомолке» рассказал заведующий отделением экстракорпоральных методов детоксикации 9-й городской клинической больницы, профессор Валерий Васильевич Кирковский.

Фото Виктора Гилицкого, Комсомольская правда в Белоруссии

– Валерий Васильевич, читала, что печень стареет первой, быстрее, чем мозг, а ведь от нее зависит весь обмен веществ. Как ей помочь?

– Функциональное состояние печени резко отличается у отдельных людей. Мы иногда видим, что у человека тяжелое заболевание, например, панкреатит или деструктивный холецистит – казалось бы, ему осталось совсем немного. Но после операции мы с удивлением обнаруживаем, что он начинает быстро поправляться.

Как правило, это люди, которые имеют хороший функциональный запас, тренированный орган. Чаще – жилистые бабули из деревень. Они поправляются намного быстрее, чем рафинированные красавицы – те, которые по внешнему виду хоть сегодня под венец. Да, выглядят на 18, а внутреннего резерва, запаса нет.

«Алкоголиками не становятся, а рождаются»

– Функциональный запас печени – это генетическая предрасположенность или все дело в ЗОЖ: не кури, жирного не ешь, не пей…

– Все вместе. Но скажу больше: алкоголиками не становятся, а рождаются. Как правило, это семейная беда.

Большинство людей регулярно употребляет алкоголь, но не теряет своей социальной заточенности. Утром плохо, но он встает и через не могу идет на работу.

Выпившие люди ведут себя одинаково: сначала – веселятся, скачут, потом некоторые засыпают, лежат. А поутру все зависит от функционального состояния печени: люди, которые переварили алкоголь полностью в уксусный альдегид, утром просыпаются отравленные – они не могут смотреть на алкоголь. А те, у которых слабая печень, утром просыпаются пьяными и продолжают пить, у них запой. В печени распадается большая часть алкоголя.

Кстати, солдатам во время войны давали водку не ради веселья, а как дополнительный энергетический паек. Потому что один грамм жира дает 9 килокалорий энергии, а спирта – 8.

Если человек регулярно и полноценно питается, то алкоголь, как правило, не приводит к повреждению печени. Если, конечно, он не выпивает по две бутылки водки в день. Почему во время застолья люди говорят: «Ты закусывай!»? У того, кто нормально питается и нормально закусывает, не будет тяжелой дистрофии печени, цирроза.

Черчилль выпивал две бутылки армянского коньяка в день и дожил до 90 лет. Когда его спрашивали, почему он так долго прожил, он отвечал: «Я никогда не стоял там, где можно сидеть и никогда не сидел там, где можно лежать».

– А от чего чаще страдает печень?

– Первое – наследственность: в семье алкоголика и дети зачастую становятся алкоголиками в молодом возрасте. Многие из нас прошли через студенческую жизнь в общежитии. Например, нас в комнате жило пятеро, но алкоголиком стал только один. Хотя мы все жили, питались и употребляли алкоголь одинаково.

Среди основных причин, которые приводят к тяжелым дистрофическим последствиям для печени, на первом месте – токсический фактор. Например, некачественный алкоголь. Или недавно в России десятки человек выпили гадость для принятия ванн – там же был сплошной метанол, фактически, метиловый спирт, который убивает человека на корню.

Или грибы. 40 граммов поганки – две шляпки – смертельная доза для человека. Печень разваливается вдребезги. Я много видел людей, которые случайно съели ядовитые грибы, некоторым успели пересадить печень. Интересный факт: ни грузины, ни армяне в гостях грибы не едят…

«Люди отмахиваются, а потом уже поздно что-то делать»

– Также вызывают поражения печени вирусные гепатиты. Сейчас на Западе изобрели препарат, которым успешно лечат гепатит С. От него нужно избавляться как можно быстрее, так как у 85% больных он вызывает вначале цирроз, а потом и рак печени.

– Всегда? Некоторые думают, что у него будет по-другому.

– К сожалению, мы всегда так думаем. Иногда говорят пациенту, что у него предрак или начальная стадия, а он думает, что пронесет. Это банальное чувство страха – люди отмахиваются, а потом уже поздно что-то делать.

– В последние годы выявляли немало хронических гепатитов, которые проходили бессимптомно – некоторые даже не знали, что много лет болеют.

– По мнению зарубежных авторов, около 15% вирусных гепатитов могут заканчиваться самоизлечением даже без всякого лечения. Печень обладает большими регенераторными возможностями. Тем не менее, у 85% пациентов развивается хронический гепатит, а при наличии в современной медицине эффективного средства лечения стоит ли рисковать?

– Но как продлить здоровье печени?

– Здоровье печени – это регулярное и полноценное питание, неупотребление токсических продуктов. В Германии есть закон, запрещающий хозяйственную деятельность на расстоянии 50 метров от автобанов – на этом расстоянии накапливаются соли тяжелых металлов и не только. Нельзя ни коров пасти, ни траву косить, не говоря уже про грядки и поля.

– Некоторые чистят организм и растворяют камни, принимая натощак касторку с лимонным соком.

– Это очень опасно, особенно мелкие камни, которые смещаются через протоки желчного пузыря, застревают, вызывают острый панкреатит, некоторых спасти не удается.

– Есть и те, кто машет рукой на ЗОЖ, считая, что можно пить-курить – печень-то восстанавливается, даже если отрезать половину.

– Да, она регенерирует. Когда я работал хирургом, мы оперировали человека, но думали, что долго не протянет. Через много лет я встретил его в магазине. У него была терминальная стадия цирроза печени, а через несколько лет, когда он начал вести нормальный образ жизни, фактически печень восстановилась полностью.

Печень долго терпит, не болит в принципе, про заболевание можно не догадываться. Важно вовремя обратиться к врачу, сдать анализы и диагностировать болезнь на ранней стадии, когда еще человеку можно помочь.

Валерий Кирковский: «Самое страшное для пациента – попасть в руки к уставшему хирургу»