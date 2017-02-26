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Комментарии
26.02.2017
Дмитрий Растаев, Белгазета
Кто заслужил «Оскара» в этом году

«Уж «Оскар» близится, а искорки все нет…» Так можно охарактеризовать атмосферу, царящую в рядах кинофилов накануне 89-й церемонии вручения легендарной премии, которая состоится 26 февраля в Лос-Анджелесском Dolby Theatre.

На этот раз ожидание церемониальной ночи проходит без бабочек в животе. Драйвер зрительского ажиотажа, коим на протяжении многих лет был Леонардо ДиКаприо, в этом году не при делах. Если до получения заветной статуэтки он чуть ли не каждый год выдавал по шикарной роли, большинство из которых выводили его в заслуженные номинанты, то после закрытия оскаровского гештальта народный любимец взял тайм-аут.

Нет, время от времени он напоминает о себе – в конце прошлого года, к примеру, появился в документальном фильме о глобальном потеплении, а на предстоящей церемонии будет вручать статуэтку лучшему актеру и актрисе – но, согласитесь, это не то амплуа, за которое мы готовы кричать ему «Leo the best!».

Хотя если отстраниться от «фактора Лео», все равно придется признать: нет в этом году того напряженного предвкушения, той щекочущей интриги, которая сопровождала «Оскар» в прошлые годы. Учитывая, что львиную долю номинаций – включая главную, за лучший фильм, – огреб мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-ла лэнд».

Повторив рекорд «Титаника», который в 1998г. также был номинирован 14 раз, лента вполне может стать рекордсменкой и по победам: у кого ни спроси, кого ни почитай, все обожают «Ла-ла лэнд» – от критиков и продюсеров до сантехников и домохозяек. Он уже победил в большинстве номинаций Golden Globe, обаял BAFT, покорил Гильдию режиссеров США, стал самым упоминаемым фильмом января... Уффф!

Понимаю, что после этих слов в меня полетят стаканчики с попкорном, но я не считаю «Ла-ла лэнд» лучшим фильмом прошлого года. Нет-нет, я не ставлю под сомнение критерии отбора и вкусы академиков, критиков, продюсеров, а также сантехников с домохозяйками. Просто когда год от года каждый день смотришь по два, по три фильма самых разных жанров и режиссеров (да-да, вот такой я «запойный» киноголик), формируются собственные критерии, что лучшее, а что рядовое, что ново, а что клише.

Достоинств номинанта я тоже не отрицаю: «Ла-ла лэнд» - добротный голливудский продукт, щекочущий мозг буйством красок, ласкающий взгляд Эммой Стоун и ублажающий слух зажигательными мелодиями Джастина Гурвица. Если бы он был номинирован только за операторскую работу, музыку, песни и мастерство художника (ну и Эммочке, может, еще статуэточку), я бы слова не сказал.

Ладно, даже если бы Шазеллу прочили статус лучшего режиссера, я бы воспринял это как должное: все-таки собрать в одном кадре столько шика-блеска – это тоже блеск. Но – лучший фильм?

Я понимаю: мюзикл – жанр особый. Здесь как бы все понарошку, все лубком-колобком и требовать от него шекспировских страстей «Выжившего» не пристало.

Я и не требую. Но даже мюзикловское понарошку может сочетаться с увлекательной историей с интересными героями. Вспомнить хотя бы оскароносный «Чикаго», где легковесная оболочка облипает довольно-таки веский сюжетный стержень и поддерживается нетривиальными персонажами.

В «Ла-ла лэнд» за буйством мелодий, красок и милых гримасок Стоун не всякий зритель заметит, что перед ним нет ни увлекательной истории, ни интересных героев. Что мы имеем в сухом остатке после цветастых закатов и танцев среди звезд? Девочка любит мальчика, мальчик любит девочку, а еще он любит джаз, который «умирает», и мальчику от этого грустно, а девочке грустно от того, что она не может пройти кастинг. «Нашли себе проблемочки!» – сказал бы герой «Манчестера у моря».

Впрочем, даже из такого пустячка можно сделать конфетку. «Ла-ла лэнд» сделал лишь обертку. Сами по себе персонажи фильма бледны и одномерны. В них нет ни изюминки, ни «шлейфа судьбы», который заставил бы сопереживать им хотя бы в пол-сердца.

По сути, два часа экранного времени мы наблюдаем не за историей Мии и Себастиана, а за игрой Стоун и Гослинга, которых искренне любим, а потому рады видеть хоть в роли вешалки. Но замените их мысленно на актёров, которых ещё полюбить не успели, – и буйство красок поблекнет наполовину.

Не знаю, как вас, а меня в восторг привел лишь финал, где эта телега взъехала-таки на крутую эмоциональную горку. Остальную половину картины я скучал, подавляя в себе ощущение «это уже было у Симпсонов». Здесь я имею в виду не сцены-цитаты, которые как раз таки порадовали: «Ла-ла лэнд» – это такая summa summarum жанра, мюзикл мюзиклов, куда вплетены мотивы множества жанровых предшественников, от «Шербурских зонтиков» до «Поющих под дождём», а именно коллизии original screenplay.

Однако всё идет к тому, что «Ла-ла лэнд» таки станет лучшим фильмом. Хотя, может, это и верно: в последние годы главная статуэтка доставалась, как правило, лентам высокого драматического градуса – так давайте добавим к нему немного ламбруско.

К тому же в этом году среди номинантов нет таких, чтобы прямо – ах! Как «Выживший» в прошлом. Разве что «Зверополис» среди мультях, принявший шедевральную эстафету у прошлогодней «Головоломки».

В психологическом ракурсе лучшим фильмом я бы назвал «Манчестер у моря» – вот история, от которой мороз по спине! – но он слишком интровертивен для главной награды. Если учитывать патриотический аспект, лучшей картиной следовало бы признать «По соображениям совести» – но Голливуд недолюбливает Гибсона.

Так что пусть победит, кто победит. Мы же будем надеяться, что Лео выйдет из анабиоза и снова что-нибудь замутит со Скорцезе, и снова будет номинирован, и снова обломается. После чего зрительская торсида запустит #ЛеОскар по второму кругу, и из озерца предсказуемости легендарная кинопремия вновь превратится в горнило интриг и азарта.

 
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