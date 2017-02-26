«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»

Эксперты рассказали, каким могут быть итоги отдыха главы государства на российском курорте.

Александр Лукашенко проводит время в Сочи, сообщила в понедельник его пресс-служба.

Независимые СМИ сразу же вспомнили прошлый год, когда глава государства также отправился на российский курорт на неделю без ясно заявленной цели.

Принесет ли результат выжидание Путина в засаде и в этот раз?

— Сочинская засада Лукашенко, как ее прозвали СМИ, похоже, уже провалилась, — говорит политический обозреватель Александр Класковский. — Задним числом выясняется, что, скорее всего, Лукашенко улетел в Сочи 15 февраля. Есть показания сайтов, фиксирующих полеты самолетов. Путин был в Сочи 17 февраля, это точно установлено. Он участвовал в одном из культурных мероприятий, что отражено на его официальном сайте (Открытие Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи –ЗТС).

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