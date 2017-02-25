Генпрокурор на лыжах доехал до бронзы

«Минская лыжня-2017» собрала около двух тысяч участников.

Среди них — представители облисполкомов и Минского горисполкома, силовых министерств и ведомств, студенты и школьники. Мероприятие в этом году приурочили к празднованию Масленицы, а рядом с лыжероллерной трассой организовали массовые гулянья, сообщает TUT.BY.

Среди силовых ведомств первой стала служба безопасности президента, на второй месте — команда МЧС, на третьем — Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Александр Конюк приехал на «Минскую лыжню» вместе с командой ведомства. Фото Дарья Бурякина

Александр Конюк уверяет, что спортом занимается: плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.

— На лыжах я нормально себя чувствую, — говорит он.

По поводу того, должны ли прокуроры на его взгляд заниматься спортом, заметил, что «обязательно должны».

— Живот надо убирать. А для этого что нужно? Для этого лыжи нужны! — сказал он.

— Сколько сотрудников прокуратуры вы сагитировали пойти на лыжню? — поинтересовались журналисты.

— Раз генеральный прокурор здесь, то куда они денутся. Шучу. Все чисто добровольно.