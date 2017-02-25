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25.02.2017
В Ираке обнаружено массовое захоронение убитых ИГ с воронкой в 400 метров

По данным The Telegraph, огромная карстовая воронка расположена в районе Хасфа неподалеку от дороги, соединяющей Мосул с Багдадом.

Тем не менее боевики террористической группировки «Исламское государство» стали использовать ее для захоронений убитых ими людей.

По данным местных жителей, полиции и правозащитных организаций, террористы убивали захваченных в плен иракских силовиков и сваливали их тела в эту яму после захвата города в 2014 году, отмечает Газета.ru.

« Хасфа — определенно одно из крупнейших, если не крупнейшее массовое захоронение в Ираке из-за деятельности ИГ. И насколько мне известно, это не просто захоронение, но и место казни», — рассказал сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Белкис Вилле.

По данным организации, в воронке может находиться около 4 тыс. тел убитых. Местные жители рассказывают, что глубина воронки составляет более 400 м.

В июне 2016 года сообщалось, что на северных окраинах города Эль-Фаллуджа солдаты иракского ополчения обнаружили массовое захоронение с останками более 400 иракских военных.

 
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