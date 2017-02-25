Минское «Динамо» подложило свинью министру спорта

25 февраля минское «Динамо» провело третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина.

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После двух поражений в Ярославле – 1:2 и 2:7 – белорусские болельщики надеялись, что на своем льду «зубры» реабилитируются. Даже министр спорта Александр Шамко в субботу на «Минской лыжне» безапелляционно заявил БЕЛТА:

– По себе чувствую, какой интерес к противостоянию с ярославцами. Раздал все свои пригласительные на сегодняшний матч. Уверен, динамовцы должны забыть о поражениях.

Но «Динамо» подложило министру свинью. Несмотря на аншлаг на «Минск-Арене», белорусский клуб провалил первый период, и, по сути, выбросил белый флаг уже в конце второго…

Динамо (Минск) – Локомотив (Ярославль) – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1). Счет в серии – 0:3

Шайбы:

0:1 — Кронвалл (Козун, Накладал, 8.37, в большинстве)

0:2 — Накладал (Тальбо, Козун, 18.08)

0:3 — Тальбо (Козун, Контиола, 19.56, в большинстве)

0:4 — Полунин (36.45)

1:4 — Лисовец (Кулаков, Матерухин, 51.04)

1:5 — Накладал (Козун, Локтионов, 54.49)

Единственной радостью для зрителей, организовавших аншлаг на «Минск-Арене», стало выступление перед игрой группы BRUTTO во главе с Сергеем Михалком.

Очередной матч серии до 4 побед состоится 27 февраля в Минске. И может стать последним, если «Динамо» вновь проиграет.