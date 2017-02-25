Данкверт не хочет повторить судьбу Баумгертнера

Такое заявление Сергей Данкверт сделал в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос «поедет ли он в Беларусь».

Ранее он сообщал журналистам, что Россельхознадзор получил от Генпрокуратуры РФ вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД РБ в его отношении.

– Подчиненные пока тоже не хотят, – продолжил Данкверт, сообщает ТАСС. - Они напрямую говорят, еще три года назад говорили, я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением.

В то же время, глава Россельхознадзора напомнил, что ведомство всегда находилось «в числе тех, кто обеспечивал увеличение поставок в Беларусь» выразил надежду на то, что общий язык с белорусской стороной будет найден:

– Если взять 10 лет назад и сейчас, то поставки неизмеримо больше стали. Поэтому мы всегда обеспечивали, находили общий язык, работали и сейчас найдем общий язык.

Сидорский ответил Данкверту. Байнет отреагировал: «Ждем свежей серии «Санта-Барбары»

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с самим собой заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

— Каждый должен отдавать отчет за свои слова, — заявил Лукашенко и напомнил про историю с задержанием Владислава Баумгертнера. — Все эти «Данкверты» — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то «крышуют», или где-то собственники. Но по цене не могут конкурировать с белоруской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры.

Позже глава Россельхознадзора ответил на эти угрозы в довольно издевательской форме.

— Что может сделать человек против президента? Тем более Беларуси. Что может сделать простой [человек], даже руководитель? В лучшем случае нужно пить успокоительное на ночь, в противном — просто кончить жизнь самоубийством, — заявил он в интервью РБК.