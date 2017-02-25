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Скандалы
25.02.2017
На сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв: пятеро женщин в реанимации

Следственным комитетом по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Управлением СК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности на ОАО «Скидельский сахарный комбинат», повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

В ночь на субботу в Гродненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о вспышке пылевоздушной смеси без последующего горения на сахарном заводе в Скиделе, в результате чего пострадали пятеро работников.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, установлено, что вспышка произошла в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара и лифтовую башню.

В результате пять женщин – работниц предприятия, 1962-1974 годов рождения, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение учреждения здравоохранения.

Частично деформированы стены цеха, повреждены окна и дверные проемы. Технологический процесс цеха упаковки и фасовки приостановлен, а на предприятии не нарушен.

В целях установления обстоятельств допрашиваются руководители и работники предприятия, изъята документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших работниц, планируется проведение ряда иных экспертных исследований.

Устанавливается размер причиненного предприятию ущерба. Проводятся иные следственные действия и мероприятия.

 
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