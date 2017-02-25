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Экономика
25.02.2017
В каких отраслях больше всего упали январские зарплаты

Средняя зарплата белорусов в январе «усохла» почти на 81 рубль и составила 720,7 рубля.

Накануне стало известно, что в Беларуси обвалилась средняя зарплата. В январе она по стране снизилась больше чем на 80 рублей по сравнению с декабрем.

По данным Белстата она составила 720,7 рублей. В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу это 370 долларов – на $ 38 меньше, чем в декабре.

В субботу FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах больше всего в январе сократились зарплаты.

В прошлом месяце получки выросли только у работников сухопутного и трубопроводного транспорта, а у остальных специалистов средние заработки упали.

Больше всего в январе упали заработки у специалистов, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования. В прошлом месяце их получка «усохла» на 732,4 рубля. Это больше, чем средняя январская зарплата по стране. Напомним, в декабре заработки этих специалистов выросли на 1220,5 рубля.

На второй строчке по зарплатным потерям в прошлом месяце расположились специалисты, которые занимаются финансовыми услугами. Их получки сократились в январе на 483 рубля (в декабре зарплаты увеличились на 746,4 рубля). Работники, которые проводят научные исследования и разработки, потеряли за прошлый месяц 434,4 рубля (в декабре их получки выросли на 398,5 рубля).

В лидерах по падению январских зарплат также оказались работники производства химических продуктов (-226 рубля).

В промышленности заработки в январе упали до 781 рубля (-98,9 рубля), в строительстве — до 712 рублей (-97 рублей), в здравоохранении — до 574,5 рубля (-74 рубля), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — до 494,6 рубля (-27,6 рубля), в образовании — до 520,4 рубля (-22,3 рубля), в культуре — до 417,1 рубля (-27,3 рубля).

В прошлом месяце средние зарплаты выросли только у работников сухопутного и трубопроводного транспорта. Они стали получать 832,9 рубля (+8,9 рубля).

Больше всего по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты в сфере информационных технологий и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 428,7 рубля. За январь их получки упали на 74,1 рубля (в декабре же выросли на 156,2 рубля).

Напомним, в конце прошлого года Александр Лукашенко поставил задачу выйти в 2017 году на $ 500 средней зарплаты.

 
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