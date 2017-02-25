Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»

Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал откровенное интервью «СБ» — газете Администрации президента.

Глава МВД поделился, что с гордостью носит форму сотрудника НКВД, ОМОН – это бренд, а также – что в информационном пространстве ведется проплаченная кампания по дискредитации правоохранительных органов.

Слова Шуневича возмутили гражданское общество. Многие форумчане на открытой площадке talks.by задали свои вопросы министру, а некоторые – на фоне прошлогодних скандальных выходок в рядах МВД – просто озвучили злободневные мысли вслух. Приводим избранное.

Вопросы:

«А может просто прекратить использовать методы НКВД в системе? И осознать, что народ – не быдло, а реальный хозяин в стране. Глядишь, и рейтинг слегка улучшится».

«У Курапатах замест таго, каб спыніць дзіўнаватых баявых будаўнікоў да поўнага разбіральніцтва, пераапранутыя нейкія асобы на чале з пераапранутай асобай, у якой распазналі намесніка начальніка ГУУС Кубракова, прыбеглі шманаць і арыштоўваць абаронцаў, якія маюць сумленне бараніць нашую гістарычную памяць.

А «міліцыя» стала на бок вандалаў і практычна ўдзельнічае ў знішчэнні Курапат. Гэта хто праплаціў Кубракову і пераапранутым незразумелым асобам, каб яны вось так дыскрэдытавалі міліцыю, гаспадзін Шуневіч? А можа гэта вы самі знішчаеце свой аўтарытэт такімі нецывілізаванымі дзеяннямі?».

«Врачи и учителя работают куда лучше. И приносят большую пользу обществу. Только получают в 2-3 раза меньше. Где справедливость?».

«А пенсионный возраст в 45 лет против 63-х у простых смертных никак не противопоставляет милицию остальной части населения?».

Мысли вслух

«О как! Правда теперь называется «информационной войной». Сами себя дискредитировали и ничего с этим делать не пытаетесь…».

«В наше время пожирает нас не революция, а система, которая уже давно себя изжила».

«Нет никакой информационной войны, дружок, заруби себе на носу. За ненависть к вам нам никто не платит – вы сами себя дискредитировали».

«Пьяные начальники ГАИ, сбивающие насмерть людей, сотрудники, игнорирующие информацию о свежих могилах непонятного происхождения. Это только мизерная часть того, что отлично дискредитирует МВД без якобы имеющих место быть информационных войн.

Общество хочет видеть профессионалов, защищающих закон и порядок, а не лояльных власти людей и ее же защищающих».

«Честь погонов МВД запятнана в ноябре 96 года навечно».

«Теорию заговора включают тогда, когда совсем нечего сказать по теме».

«Авторитет не купишь, господин министр. Он если есть – то есть, а если нет – то нет! За последние годы милиция настолько себя загвоздала, что отмыть вас почти невозможно. Без радикального обновления и с учетом мнения ГРАЖДАН, на налоги от которых вы существуете».

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