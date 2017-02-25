Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Данкверт не хочет повторить судьбу Баумгертнера
На сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв: пятеро женщин в реанимации
В Минске два автомобиля переехали россиянина
«Гавары праўду»: «Прыпыніць будаўніцтва ля Курапатаў да высвятлення пракуратурай законнасці»
Министр Шуневич: «ОМОН — это своеобразный бренд»
Ольга Корбут выставила на аукцион олимпийские медали
Хто гэты Пальчэўскі, які прыкаваў сябе да МАЗа ў Курапатах?
Представители властей заговорили о новом государственном статусе урочища Куропаты
Стюардесса «Аэрофлота» заявила о «фашизме» на службе
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Один день из жизни президента
Какие белорусские продукты едят европейцы
Скриншот дня: Как выглядит изображение веб-камеры в санатории «Беларусь в Сочи»
О мужиках-чиновниках: «А в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Я працу меў заўжды, але патрапіў у спіс дармаедаў»
Отец «парня с бензопилой»: «Влад, мы тебя любим!»
Фотофакт: бобруйчанин просит на улице денег на уплату налога на «тунеядство»
Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
Что же мы празднуем 23 февраля?
«Власти ведут себя как товарищ Кащей, который чахнет на горе мусора»
Кто такая жена Алиева, ставшая вице-президентом Азербайджана
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
Лукашэнка адарваўся ад зямлі
Почему Веллер назвал глав государств «бандой идиотов»
Алесь Кіркевіч: «Адзін збіў з ног, а другі ўдарыў калом па галаве»
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Финляндии появилось новое секретное оружие
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Лучшие снимки года
Михалок и Brutto подарили гитару Naviband
Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Общество
25.02.2017
Анна Снежкина
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»

Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал откровенное интервью «СБ» — газете Администрации президента.

Глава МВД поделился, что с гордостью носит форму сотрудника НКВД, ОМОН – это бренд, а также – что в информационном пространстве ведется проплаченная кампания по дискредитации правоохранительных органов.

Слова Шуневича возмутили гражданское общество. Многие форумчане на открытой площадке talks.by задали свои вопросы министру, а некоторые – на фоне прошлогодних скандальных выходок в рядах МВД – просто озвучили злободневные мысли вслух. Приводим избранное.  

Вопросы:

«А может просто прекратить использовать методы НКВД в системе? И осознать, что народ – не быдло, а реальный хозяин в стране. Глядишь, и рейтинг слегка улучшится».

«У Курапатах замест таго, каб спыніць дзіўнаватых баявых будаўнікоў да поўнага разбіральніцтва, пераапранутыя нейкія асобы на чале з пераапранутай асобай, у якой распазналі намесніка начальніка ГУУС Кубракова, прыбеглі шманаць і арыштоўваць абаронцаў, якія маюць сумленне бараніць нашую гістарычную памяць.

А «міліцыя» стала на бок вандалаў і практычна ўдзельнічае ў знішчэнні Курапат. Гэта хто праплаціў Кубракову і пераапранутым незразумелым асобам, каб яны вось так дыскрэдытавалі міліцыю, гаспадзін Шуневіч? А можа гэта вы самі знішчаеце свой аўтарытэт такімі нецывілізаванымі дзеяннямі?».

«Врачи и учителя работают куда лучше. И приносят большую пользу обществу. Только получают в 2-3 раза меньше. Где справедливость?».

«А пенсионный возраст в 45 лет против 63-х у простых смертных никак не противопоставляет милицию остальной части населения?».

Мысли вслух

«О как! Правда теперь называется «информационной войной». Сами себя дискредитировали и ничего с этим делать не пытаетесь…».

«В наше время пожирает нас не революция, а система, которая уже давно себя изжила».

«Нет никакой информационной войны, дружок, заруби себе на носу. За ненависть к вам нам никто не платит – вы сами себя дискредитировали».

«Пьяные начальники ГАИ, сбивающие насмерть людей, сотрудники, игнорирующие информацию о свежих могилах непонятного происхождения. Это только мизерная часть того, что отлично дискредитирует МВД без якобы имеющих место быть информационных войн.

Общество хочет видеть профессионалов, защищающих закон и порядок, а не лояльных власти людей и ее же защищающих».

«Честь погонов МВД запятнана в ноябре 96 года навечно».

«Теорию заговора включают тогда, когда совсем нечего сказать по теме».

«Авторитет не купишь, господин министр. Он если есть – то есть, а если нет – то нет! За последние годы милиция настолько себя загвоздала, что отмыть вас почти невозможно. Без радикального обновления и с учетом мнения ГРАЖДАН, на налоги от которых вы существуете».

Заголовки последнего полугодия, которые говорят сами за себя

Фото Еврорадио

«Приходишь в ГАИ, а там девушка-майор выдает права!»

Выбор между дубинкой и клавиатурой

Пять примеров того, чем сегодняшняя Беларусь напоминает Украину за год до Майдана

Четыре вопроса к министру Шуневичу

«Дискредитация начинается с публичного отказа признавать свои ошибки»

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:30)
Главное
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
«А ў згарэлай хаце пад сталом знайшлі расстраляных дзяцей…»
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
«Эпический бред утвердили начальники Министерства образования»
Жыхары Мінска не далі затрымаць хлопца, які прыкаваў сябе да МАЗа ў Курапатах
О мужиках-чиновниках: «А в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY