В Минске два автомобиля переехали россиянина

Парень лежал на дороге.

В ночь на суббот у в районе проспекта Пушкина был совершен наезд на пешехода, который лежал в четвертой полосе на регулируемом пешеходном переходе, сообщил БЕЛТА командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Игорь Марат.

Два автомобиля один за другим двигались по этой полосе со стороны улицы Притыцкого в направлении Матусевича: первым на лежащего человека наехал «Рено», вторым - «Фольксваген Транспортер».

От полученных телесных повреждений житель Московской области 1994 года рождения скончался на месте.