Ольга Корбут выставила на аукцион олимпийские медали

Советская гимнастка Ольга Корбут выставила пять из шести своих медалей Олимпийских игр в Мюнхене и Монреале на аукционе Platinum Night, который пройдет в Далласе 25-26 февраля, сообщается на официальном сайте организаторов.

Золотые медали Игр-1972 в Мюнхене в командных и вольных упражнениях оцениваются в 26 и 25 тысяч долларов соответственно, а серебро на брусьях - в 15 тысяч.

Золото в командных упражнениях и серебро на бревне с Олимпиады-1976 в Монреале на данный момент стоят 25 и 15 тысяч долларов соответственно. Также в активе Корбут есть золото Игр-1972 на бревне, которое не выставлено на аукцион, сообщает newsru.com.

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Помимо олимпийских медалей, Корбут выставила на аукцион свои награды и значки с различных чемпионатов и спартакиад, включая две золотых и четыре серебряных медали чемпионата мира-1974, общая стоимость которых составляет 750 долларов, две статуэтки Зала славы гимнастики, гимнастический купальник, в котором она выступала на чемпионате Европы-1973 в Лондоне, и тренировочный костюм с Олимпиады-1976, приз лучшей спортсменки 1972 года по версии британского телеканала ВВС, аккредитации с различных турниров, три удостоверения СССР, а также свой первый паспорт гражданки США, полученный в 2000 году.