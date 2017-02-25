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25.02.2017
Кирилл Иванов
Ночь, фонарь, засада, Сочи

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Отдых недели

В понедельник пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что эту неделю их шеф проведет в Сочи. В прессе стали появляться версии о том, что глава государства решил повторить прошлогодний опыт сидения в засаде на Путина.

«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»

В тот же день пресс-секретарь Владимира Путина прозрачно намекнул, что встречи не будет, заявив, что визит Лукашенко в Сочи — «это частная поездка».  

Фото недели

Валентина Чернышова из Рогачева пришла в райисполком на заседание комиссии, решавшей вопрос о необходимости платить налог на тунеядство. Вел прием замглавы Администрации президента Максим Рыженков.

Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента

Фото женщины, отчитывающейся перед чиновниками по налогу за тунеядство, облетело Байнет, став кадром дня. Его перепечатали многие независимые СМИ.

Противостояние недели

С 20 февраля на границе урочища Куропаты группа активистов пытается остановить строительство бизнес-центра. Вахта неравнодушных людей сопровождается стычками со строителями, ночными нападениями неизвестных.

В пятницу один из участников обороны Куропат, Сергей Пальчевский, приковал себя наручниками к строительному грузовику. Позже, когда сотрудники МСЧ освободили активиста от наручников, милиция попыталась задержать его, но за Пальчевского вступились его соратники и местные жители.

Накануне местные жители провели собрание у стройплощадки, на котором потребовали остановки строительства.

Митинг недели

Фото Незалежны прафсаюз РЭП, facebook

21 февраля в суде Центрального района Гомеля состоялось второе заседание суда по делу жителя областного центра Александра Семенова против декрета «о тунеядстве». Поддержать земляка к зданию суда пришли около 150 человек, которые устроили стихийный митинг.

«Это на 100% результат давления общества»

В итоге суд прекратил рассмотрение дела об отмене декрета о тунеядстве ввиду неподведомственности суду общей юрисдикции. Как пояснили юристы профсоюза РЭП, на человеческом языке это означает, что суд отказался объяснять декрет: кто участвует в расходах, кто нет.

Видео недели

И снова тема Декрета №3. На этой неделе на Youtube появился ролик, рассказывающий о том, что может случиться в Беларуси в случае восстания «тунядцев». Не забудьте включить субтитры.

Приятных выходных!

 
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