«Бюрократическая машина будет закрывать глаза только на тех «тунеядцев», кто готов сражаться и идти до конца»

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Удастся ли кнутом и пряником заставить белорусов заплатить налог за «тунеядство»?

Министерство по налогам и сборам начинает составлять протоколы на неплательщиков и передавать их в суд. Там и будут решать, какую меру назначить в каждом конкретном случае.

Если у человека не было никаких правонарушений, скорее всего, ему назначат штраф, рассказал kp.by адвокат юридической консультации Октябрьского района Минска Дмитрий Ивановский.

По словам адвоката, если штраф не уплачен, возбуждается исполнительное производство для его взыскания. Меры при этом могут применяться разные: от удержания из зарплаты, если человек работает, до конфискации имущества в счет уплаты долга, запрета на выезд за границу или на  управление автомобилем.

Но не только кнут висит над «тунеядцами». Компания «Мерлинтур» предлагает организовать для плательщиков «налога на тунеядство» розыгрыш путевки в Египет. В письме министру по налогам и сборам Сергею Наливайко говорится, что такой шаг мог бы способствовать «стабилизации общественного настроения и значительно повысить мотивацию оплаты данного сбора».

Могут ли эти меры стимулировать народ оплатить налог на «тунеядство»?

Политолог Алесь Логвинец обращает внимание на то, что белорусы, которые заплатили налог на «тунеядство», оценили риски и приняли такое решение, чтобы государство от них «отцепилось», чтобы сократить количество возможных проблем для себя.

Он уверен, что вряд ли инициатива «Мерлинтура» будет  иметь большой успех, и люди, которые на сегодняшний момент не заплатили налог, ринутся оплачивать налог и выстроятся в очередь за бесплатной путевкой на курорт.

Комментируя методы кнута, которые грозят за неуплату пошлины, политолог отмечает:

– Мы живем в условиях полицейского государства, и по тому, как себя ведут судебные исполнители, можно допустить, что этот арсенал средств будет использован. Я сам сталкивался с судебными исполнителями. Они могут быть приятными и, может быть, профессиональными людьми, но их задача – выбивать деньги из якобы неплательщиков. Они ведут себя в соответствии с полученными инструкциями.

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Политолог приводит пример – облетевший Интернет снимок, на котором плачущая жительница Рогачева просит комиссию исполкома освободить ее от налога на «тунеядство».

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