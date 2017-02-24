Представители властей заговорили о новом государственном статусе урочища Куропаты

Урочище Куропаты должно стать общенациональным мемориалом скорби и памяти. Такая идея обсуждалась в пятницу в Минске во время тематического круглого стола, организованного газетой «СБ. Беларусь сегодня».

Так, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко подчеркнул: "Это место, которое заслуживает увековечивания".

Его идею поддержали и развили другие участники круглого стола. В Куропаты, по их мнению, могли бы приезжать люди, чьи семьи так или иначе затронули репрессии 20-50-х годов минувшего столетия, чтобы поклониться памяти родных и близких.

Предлагалось также установить в Куропатах знак или каплицу, объявив творческий конкурс по его созданию, например, среди молодежи, передает БЕЛТА.

Главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович отметил, что Куропаты должны стать "местом народной скорби и благородной памяти". А станет ли урочище мемориалом - покажет общественная дискуссия.

Эксперты считают, что с этой темы нужно снять искусственную политизированность. Куропаты должны стать местом единения - независимо от политических воззрений, религиозных взглядов, убеждены они.

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