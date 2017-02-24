Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах

Андрей Кобяков достал из-под сукна невыполненное обещание Александра Лукашенко о том, что стоимость квадратного метра жилья сравняется со средней зарплатой.

В пятницу во время поездки в Гомельскую областьпремьер-министр заявил, что по итогам 2020 года планируется выйти на уровень кредитных ставок на жилье в 9−10% годовых, передает пресс-служба правительства.

– Планируемое снижение процентных ставок по кредитам в совокупности со снижением стоимости 1 кв. м жилья обеспечат создание условий кредитования, схожих по финансовой нагрузке с условиями льготного кредита. Таким образом, каждая среднестатистическая семья к концу пятилетки получит возможность построить стандартное жилье на те средства, которые зарабатывает, — отметил Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков на ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». Фото government.by

Премьер повторил уже подзабытое некоторыми обещание Александра Лукашенко. Тот еще в предвыборной программе 2001 года утверждал, что уже к 2005-му цена строящегося квадратного метра не должна превышать размер одной среднемесячной заработной платы по стране.

С обещанием по жилью Александр Лукашенко шел на выборы и в 2010 году: «Уровень доходов должен позволять семьям приобрести собственное жилье в среднем в течение пяти лет».

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На дискуссионной площадке Talks.by новое-старое обещание властей вызвало волну шуток.

«Еще 5 лет подождать? Ну ладно».

«Может к 3020 году?».

«…и на Марсе будут яблони цвести».

«Вспомнились старые добрые времена: «... в 2000 году у каждой советской семьи будет отдельная квартира».(с)».

«Я прямо как в детство попал прочитав – Снежная Королева, Змей Горыныч...».

«Если народ конфискует то, что правители разворовали, то по две на рыло выйдет».

«Может в правительстве репетируют 1-апрельское совещание у президента?»

«Землянку наверное ))) Мой любимый Вождь говорил же в 2009: "В землянки пойдем, но суверенитет и нормальную жизнь людям обеспечим"».

«После подобных высказываний белчиновников Петросян должен от зависти нервно курить в сторонке».

«Самое смешное, невероятное, невыполнимое высказывание 2017-го года. Даже его с вечными папиццот переплюнул ))))))))».