Стюардесса «Аэрофлота» заявила о «фашизме» на службе

Бортпроводницы обвинили «Аэрофлот» в дискриминации по весу и возрасту. Скандал на энергорынке Украины. В Москве уже 5 месяцев не платят зарплаты тысячам мигрантов-метростроевцев. Об этом и не только – в свежем выпуске программы «Настоящее Время» с Сергеем Дорофеевым.

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Смотрите также:

Экстрадируют ли в США украинского олигарха?