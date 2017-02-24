Стюардесса «Аэрофлота» заявила о «фашизме» на службе
Бортпроводницы обвинили «Аэрофлот» в дискриминации по весу и возрасту. Скандал на энергорынке Украины. В Москве уже 5 месяцев не платят зарплаты тысячам мигрантов-метростроевцев. Об этом и не только – в свежем выпуске программы «Настоящее Время» с Сергеем Дорофеевым.
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