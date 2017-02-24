«Отмена декрета №3 – проблема больше даже психологическая»

Валерий Карбалевич в колонке в газете «Свободные новости» порассуждал о будущем декрета «о тунеядстве».

«Это надругательство над здравым смыслом затронуло в первую очередь социальные низы, являющиеся главной социальной опорой А. Лукашенко. И все это под лозунгом «Государство для народа».

Вполне закономерно, что эти действия властей вызвали в обществе ощущение дикой несправедливости. Произошла не просто дискредитация власти. Она быстро теряет статус морального авторитета, запущен процесс делегитимизации, десакрализации режима. Одновременно происходит политизация общества, чего власти пытались избежать даже во время избирательных кампаний.

Такое могло случиться только в стране, где отсутствует обратная связь между властью и обществом, правительство не слышит народ, не ощущает его настроений. Хоть подобное положение в Беларуси существует давно, но до сих пор ситуацию спасало острое политическое чутье А. Лукашенко. Он просто чувствовал свое электоральное поле, его коллективное бессознательное без всякой социологии.

Но теперь, похоже, все поменялось. Два десятка лет авторитарного режима и неограниченной власти сделали свое пагубное дело. Как истинный небожитель («немножко выше Бога»), он оторвался от земли, потерял способность соизмерять свои действия с реальностью, превратился в живой памятник самому себе. А памятники — бесчувственные, к ним несут только цветы.

О том, насколько А. Лукашенко не чувствует народ, не понимает, что происходит, говорит его пресс-конференция 3 февраля. Отвечая на вопрос о проблеме тунеядцев, он заявил: «Мы провели тщательное исследование, какая часть населения возмутилась этим документом. Как я и ожидал, это небольшая часть, несколько тысяч человек».

На самом деле за отмену скандального декрета подписалось за месяц более 80 тыс. человек. В социальных сетях за подобные петиции высказываются на порядок больше людей. Хоть на марш 17 февраля вышло около 3 тыс. человек, видеорепортаж с акции за сутки просмотрел 1 млн пользователей интернета.

Ну а дальше сработал феномен персоналистского режима. Если вождь делает ошибку, то ее невозможно исправить. Система сдержек и противовесов отсутствует. Нет механизма отбраковки ошибочных решений. И никто из окружения не смеет сказать: «Александр Григорьевич, вы не правы».

В итоге мы имеем прелюбопытнейшую ситуацию. Народ — против этого декрета. Чиновничество — против. Ибо последние месяцы весь госаппарат был мобилизован на реализацию этого документа. Сразу несколько ведомств искали тунеядцев. Структуры Министерства по налогом и сборам фактически парализованы, все заняты выполнением декрета. Местные исполкомы лихорадочно создают комиссии, которые полномочны освобождать от уплаты сбора тех, кто попал в «трудную жизненную ситуацию». Почта работает на пределе своих возможностей, разнося «письма счастья». Более того, невиданное дело — даже руководство Администрации президента разъехалось по стране разъяснять народу, какой мудрый декрет принял президент.

Т. е. госаппарат бросил все свои дела и ушел на фронт борьбы с тунеядцами. За декрет выступает один человек. Но он — обладатель неограниченной власти, и никто ничего сделать не может.

Это же как надо ухитриться, чтобы одним махом создать столько проблем себе и всей стране: вызвать массовое недовольство народа, поставить на уши госаппарат, да еще оживить оппозицию, дав ей в руки столь нужный горючий материал.

Самым разумным выходом из этой тупиковой ситуации была бы отмена этого злополучного декрета. Но здесь уже проблема не только политическая, а больше даже психологическая. Дело даже не в том, что президент впал в гордыню. Отмена им резонансного декрета стала бы признанием своей собственной ошибки. Здесь уже не свалишь все на чиновников, которые, как обычно, что-то «нахомутали». Ибо все помнят, кто был инициатором и главным публичным защитником этой идеи. А вождь, как известно, у нас не ошибается.

Кроме того, отмена декрета под давлением акций протеста, организованных оппозицией, стала бы признанием политического поражения и победы оппонентов.

100 лет назад в России началась революция. Одной из ее причин стала самодискредитация власти из-за распутинщины. Но, как всем известно, история никогда никого ничему не учит.»

«Если так пойдет дальше, то люди могут начать терять страх»