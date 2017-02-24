Международный скандал: посла ОАЭ в Латвии заставили снять хиджаб

Объединенные Арабские Эмираты направили официальную ноту протеста в МИД Латвии после того, как сотрудники международного аэропорта Риги потребовали от нового посла ОАЭ в стране Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани снять хиджаб.

Абу-Даби обвинил Латвию в неуважении к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету аль-Мадани, передает DELFI.

Когда посол приехала в Латвию, сотрудники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Аль-Мадани, в свою очередь, заявила, что может сделать это только в скрытом от глаз посторонних помещении и только в присутствии женщин, однако такой возможности персонал аэропорта дипломату не предоставил.

Кроме того, дипломат пожаловалась на оскорбительные комментарии со стороны сотрудников рижского аэровокзала. По информации источника, МИД Латвии в настоящее время изучает обстоятельства произошедшего.

Представитель рижского аэропорта Лаура Карните уже заявила, что проверки в аэропорту проходят в соответствии с европейскими требованиям к безопасности авиаперелетов. Она подчеркнула, что никаких интерпретаций не допускается.

Посольство ОАЭ в Латвии открылось 9 февраля.